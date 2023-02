Na drzwiach wejściowych niektórych sklepów w Niemczech pojawiły się dziwne pasy. Można je spotkać przy wejściu i wyjściu w sklepach Rewe. Podobne znaki pojawiły się także na drzwiach placówek Penny.

Tajemnicze pasy w sklepach

Tajemniczy różnokolorowy pasek jest przymocowany na drzwiach pionowo. Począwszy od dołu widzimy kolor zielony, następnie żółty, czarny i na końcu czerwony. Ta nowość wywołała niemałe zdumienie u wielu klientów sieci supermarketów. Klienci zadają sobie pytanie: co to jest? Czy to dekoracja? Pasy wzbudziły tak ogromne zainteresowanie, że są również przedmiotem żywej dyskusji na platformie Reddit.

Sposoby na złodziei

Okazuje się, że kolorowe pasy są bardzo ważne w przypadku kradzieży. Jeśli złodziej będzie uciekać, wzrok szybko przyciągnie kolorowy pasek. W ten sposób można szybciej zidentyfikować zbiegłego sprawcę – nawet bez zeznań świadków. Bo jego wzrost będzie można określić na podstawie kolorowej naklejki.

