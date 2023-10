Analizujemy najnowszą gazetkę Biedronki ważną od 16 października. A w niej jednodniowe promocje i tańsze wędliny, mięso, napoje i ser zółty.

Cenowa ofensywa Biedronki; fot. PAP/CTK.

Zaczęło się od poniedziałku w Biedronce

Świeża ćwiartka z kurczaka pakowana próżniowo kosztuje 4,99 zł/kg. Limit dzienny to 3 kg na kartę Moja Biedronka. Oferta ważna jest w sklepach bez lady mięsnej.

Tylko w poniedziałek (16 października) obowiązuje akcja "1+1 gratis" z kartą Moja Biedronka na parówki z szynki Kraina Wędlin Nature 250 g. Limit dzienny to 2 opakowania (maks. jedno gratis) na kartę Moja Biedronka.

Tego dnia obowiązuje też promocja 1+1 gratis na przecier pomidorowy Sottile Gusto (limit: 2 opak./maks. 1 gratis). Taką samą akcją objęte są płatki kukurydziane Corn Flakes Nestle (500 g). Limit - 2 opak./maks. 1 gratis.

Tylko we wtorek 17.01 obowiązują promocje "1+1 gratis" m.in. na pistacje prażone i solone 200g oraz ciecierzyca w słoiku 540g.

W środę w ofercie "5+5 gratis" można kupić wszystkie napoje energetyczne Tiger, a w promocji "1+1" - tortillę pszenną Pano 360g.

Takie ceny w Biedronce

Od poniedziałku (16 października) do środy (18 października) za 3,99 zł będzie zapłacić za 1-litrową Coca-Colę lub Coca-Colę Zero, pod warunkiem nabycia trzech butelek. Limit dzienny to 12 butelek na kartę Moja Biedronka.

Do środy na produkty Yeemy, a także dania Express obowiązuje promocja "50 proc. taniej na drugi, tańszy produkt".

Przez cały tydzień do soboty (21 października) skorzystać można z oferty na ser żółty w plastrach marki Światowid. Za jedno opakowanie 2x250 g lub 500 g klienci zapłacą 8,99 zł. Limit to 2 opakowania na kartę Moja Biedronka. Przez sześć dni obowiązuje także niższa cena szynki konserwowej marki własnej 200g - 3,99 zł przy zakupie 2 opakowań (limit dzienny - 6 sztuk) oraz promocja na parówki Berlinki 300g - 3,33 zł przy zakupie 3 sztuk (limit dzienny - 3 op.). Ciastka Jeżyki kosztują 3,29 zł przy zakupie 3 opakowań (limit dzienny - 12 szt.).

