Jak Primark redukuje koszty w logistyce i marketingu? fot. unsplash (zdjęcie ilustracyjne)

Jak Primark redukuje koszty w logistyce i marketingu?

Maciej Podwojski, dyrektor Primarka na Europę Środkową i Wschodnią wskazuje, że sieć nie ma własnych fabryk.

- Współpracujemy z fabrykami, które produkują także dla naszych konkurentów. To ponad 880 dostawców z 26 krajów - mówi.

Primark: Nie reklamujemy się w radiu i telewizji

W jaki sposób Primark zmniejsza koszty? Sieć oszczędza m.in. na marketingu.

- Mało inwestujemy w reklamy. Nie reklamujemy się w radiu i telewizji. Nasz marketing opiera się na współpracach z kilkoma influencerami ora działaniach wokół otwarcia nowych sklepów. Wszystkie te oszczędności przenosimy na klienta żeby wygenerować jak najniższe ceny na rynku - dodaje Podwojski.

Jak Primark obniża koszty w logistyce?

Primark wdrożył także rozwiązania w logistyce, które pozwalają sieci ograniczyć m.in. koszty pracownicze.

- Różnica między nami a innymi graczami na rynku polega na tym, że my zadowalamy się nieco niższą marżą. Wiele oszczędności jesteśmy w stanie wygenerować poprzez bardzo sprawny system logistyki. Produkt wyprodukowany dla nas w Indiach czy Bangladeszu jest zapakowany tak, że zostaje odpakowany finalnie dopiero w sklepie i to w taki sposób że można wyciągnąć go z kartonu i położyć prosto na półkę. Dzięki temu zaoszczędzamy dużo pieniędzy jeśli chodzi o koszty pracownicze. Do tego energooszczędne oświetlenie, zmniejszenie zużycia energii - to wszystko pozwala nam zaoferować niskie ceny - wskazuje Podwojski.

Na czym oszczędza sieć Primark?

Primark nie inwestuje także w zbyteczne z punktu widzenia sieci detale, jak np. wieszaki czy design etykiet.

- Inwestujemy w to, co jest ważne dla naszych klientów: krój, jakość, trwałość produktu. Natomiast nie inwestujemy np. w wyszukane wieszaki czy etykiety. To też generuje oszczędności - wskazuje Podwojski.

Z jakimi celebrytami współpracuje Primark?

Podwojski przyznaje, że dla sieci najważniejszy jest dział damski.

- Na froncie działu, w tzw. trend roomie prezentujemy nasze inspiracje dla klientów. Od 19 września dostępna jest nasza najnowsza kolekcja, którą stworzyliśmy z Ritą Orą. To pierwsza nasza współpraca z tej rangi postacią. Kolekcja liczy ponad 160 artykułów. Zainteresowanie jest przeogromne - dodaje.

Jednak Primark to nie tylko najnowsze kolekcje we współpracy z gwiazdami czy znanymi markami, jak Disney, Warner Bros czy Marvel. Maciej Podwojski przyznaje, że ponad połowa artykułów z asortymentu Primark to tzw. basic, czyli m.in. skarpetki, bielizna czy t-shirty.

