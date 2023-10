Ze szkół artystycznych znikają właśnie pudełka na Talenciaki, czyli kupony otrzymywane za zakupy w Lidlu, które te placówki mogą wymieniać na sprzęt sportowy czy elektroniczny. To skutek interpretacji pisma urzędników podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rodzice uczniów mieli skarżyć się na działania promocyjne Lidla w szkołach i teraz dyrektorzy mają je zatrzymać - informuje onet.pl.

Talenciaki Lidla znikają ze szkół; fot. mat. pras.

Chowanie pudełek na Talenciaki

– Zabrali pudełko na "Talenciaki" z Lidla – opowiedziała Onetowi w czwartkowe przedpołudnie matka ucznia jednej z łódzkich szkół artystycznych.

Chowanie pudełek na "Talenciaki" to skutek interpretacji pisma do dyrektorów, nadesłanego przez urzędników Centrum Edukacji Artystycznej, które podlega resortowi kultury. Ta instrukcja dotyczy działań promocyjnych związanych z Lidlem na terenie placówki. Dyrektorzy mają informować, czy takie działania miały miejsce i doprowadzić do ich zakończenia.

Oprócz zestawienia premiera z debaty Lidl jest przedmiotem innej głośnej wypowiedzi polityka PiS. Jeden z nich zwrócił się do Roberta Lewandowskiego, promującego Lidl, w związku ze sporem o budowę centrum dystrybucyjnego tej sieci w Gietrzwałdzie, gdzie mieści się słynne Sanktuarium Matki Bożej.

