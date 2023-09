Brytyjski oddział niemieckiego dyskontu Aldi podniósł swój długoterminowy cel do 1500 sklepów, twierdząc, że zainwestuje miliardy funtów, aby go osiągnąć - podał Reuters.

Aldi UK jest czwartą co do wielkości grupą supermarketów

Aldi UK, którego pierwotnym celem było 1200 sklepów w Wielkiej Brytanii do 2025 r., otworzył w Woking w południowej Anglii swój tysięczny sklep w Wielkiej Brytanii.

Należąca do Aldi Sud spółka Aldi UK jest czwartą co do wielkości grupą supermarketów w Wielkiej Brytanii, po Tesco, Sainsbury's i Asda. Według firmy Kantar jego udział w rynku wynosi ponad 10%.

Aldi UK podał, że otworzy kolejnych 20 nowych sklepów przed końcem roku w ramach dwuletniego planu inwestycyjnego o wartości 1,3 miliarda funtów (1,62 miliarda dolarów).

"Kolejny etap naszej ekspansji obejmie w nadchodzących latach kolejnych 500 nowych sklepów. Jest to cel długoterminowy i nie ogranicza naszych ambicji, aby sklep Aldi był blisko każdego w Wielkiej Brytanii" - powiedział dyrektor generalny Giles Hurley.

Dyskonty Aldi i Lidl w natarciu

Aldi UK i inny dyskont Lidl GB to najszybciej rozwijający się sprzedawcy detaliczni żywności w Wielkiej Brytanii.

Ich atrakcyjność wzrosła w czasie kryzysu kosztów utrzymania trwającego już drugi rok i w przeciwieństwie do swoich tradycyjnych rywali nadal otwierają wiele nowych sklepów.

Wyniki dyskontów zmusiły tradycyjnych głównych graczy do bardziej agresywnej konkurencji.

Aldi obiecuje przewagę cenową pomimo planów konkurentów

Szef brytyjskiego oddziału Aldi gwarantuje, że utrzyma przewagę cenową nad rywalami, pomimo wyzwań ze strony systemów dopasowywania cen lidera rynku Tesco i nr 2 Sainsbury’s.

Giles Hurley powiedział, że kryzys kosztów utrzymania trwający już drugi rok oznacza, że ​​Brytyjczycy traktują cenę priorytetowo jak nigdy dotąd.

"Co najważniejsze, mogę zagwarantować, że zawsze będziemy mieć najniższe ceny w Wielkiej Brytanii" - powiedział agencji Reuters w wywiadzie podczas otwarcia tysięcznego sklepu Aldi UK w Woking w południowej Anglii.

Hurley powiedział, że niemiecka spółka-matka Aldi Sud zgodziła się, że to zobowiązanie może ograniczyć rentowność, ponieważ skupia się na długoterminowych możliwościach w Wielkiej Brytanii.

Rentowność Aldi UK nie dorównuje gwałtownemu wzrostowi sprzedaży. Zgodnie z ostatnimi opublikowanymi wynikami, w 2021 r. zysk operacyjny spadł o 79% do 60,2 mln funtów (75 mln dolarów). Marża operacyjna wyniosła 0,4%.

Wyniki za rok 2022 zostaną opublikowane 25 września.

