Etycznie, ekologicznie i ekonomicznie. Te trzy słowa najlepiej określają koncepcję, w ramach której powstała sieć sklepów socjalnych oferujących produkty spożywcze i kosmetyki za niewielka cenę. W Polsce działają już 4 placówki, a wkrótce otworzą się kolejne.

W spichlerzach spożywczych wszystkie produkty można zakupic za około 50 % ceny / Fot. FWM

Czym są sklepy socjalne i co można w nich dostać?

Kto może kupować w spichlerzach?

Znalezienie dostawcy to wyzwanie!

Katowice, Warszawa, Tychy. Gdzie jeszcze można zrobić zakupy za złotówkę?

"Spichlerz Caffé". Zakupy i kawa dla samotnych

Tanie sklepy to nie mit

Czy jest w naszym kraju miejsce, w których można zakupić bochenek świeżego chleba zaledwie za 1 zł? Jest i to nawet nie jedno. Spichlerze spożywcze, bo o nich mowa, to ogólnopolska sieć sklepów socjalnych stworzona przez katowicką Fundację Wolne Miejsce. Pierwsza tego typu placówka została otwarta, we współpracy z miastem Katowice, w grudniu 2020 roku. Rok później uruchomiono markety na warszawskim Mokotowie i w katowickiej dzielnicy Ligota, a od 2022 zakupy w spichlerzu mogą robić także mieszkańcy Tychów.

Oprócz świeżego pieczywa, ma półkach sklepów socjalnych można znaleźć także nabiał, wędliny, suche produkty, takie jak mąka, kasza czy makaron. Klienci odwiedzający spichlerze mogą również nabyć owoce, warzywa i mrożonki.

W ofercie prowadzonych przez Fundację sklepów znajdują się nie tylko produkty spożywcze, ale także kosmetyki, środki higieny osobistej czy artykuły z sektora chemii gospodarczej, takie jak proszki do prania czy płyny do zmywania naczyń. Wszystkie towary dostępne w spichlerzach można kupić za około 50 % średniej ceny rynkowej.

Sklepy socjalne: polska a unijna rzeczywistość

W jaki sposób pracownicy Fundacji pozyskują asortyment, który trafia na sklepowe półki?

- To dla nas największe wyzwanie i codzienna, niełatwa praca. Najwięcej żywności pozyskujemy od lokalnych dostawców: targowisk, hurtowni, piekarni czy masarni. Czasami wspomagają nas duże, ogólnopolskie koncerny, ale głównie wtedy, kiedy mają na zbyciu dużą partię towaru, który wkrótce się przeterminuje. Niestety jesteśmy jedynym krajem unijnym, który nie daje sklepom socjalnym możliwości sprzedaży produktów, którym skończył się czas przydatności do spożycia. Mamy nadzieję, że te przepisy wkrótce się zmienią, i będziemy mieć takie same warunki pracy jak nasi koledzy z innych krajów europejskich – podkreśla Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce.

Aby zrobić zakupy w spichlerzu w tygodniu potrzebne jest skierowanie, ale sobota to dzień otwarty dla wszystkich chętnych. Zgodnie z regułą "zero waste" każdy może wpaść do sklepu spożywczego, by zgromadzona tam żywność o krótkim terminie przydatności do spożycia nie musiała trafić na śmietnik.

Kto może robić zakupy w spichlerzu?

Tego typu punkty sprzedaży powstały głównie z myślą o osobach niezamożnych, których, często nie stać na zakup produktów pierwszej potrzeby w zwykłych sklepach. Ten problem nasilił się zwłaszcza teraz, w dobie szybko rosnącej inflacji i systematycznego wzrostu cen. Aby wybrać się na zakupy do jednego ze spichlerzy trzeba wcześniej postarać się o skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Klienci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, a nie posiadają tego typu zaświadczenia mogą je otrzymać od wolontariusza lub pracownika Fundacji.

- Goście, którzy do nas zaglądają są bardzo szczęśliwi, że takie sklepy istnieją. To ogromna pomoc w codziennych, niezbędnych zakupach. Naszymi klientami są często seniorzy, którzy mają niezbyt wysokie emerytury. Dzięki wizycie w spichlerzu wydadzą na zakupy dużo mniej, np. 50 złotych a nie 100. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mogą przeznaczyć na leki albo prezent dla ukochanego wnuka – dodaje Mikołaj Rykowski.

Kawa, ciastko, rozmowa. Miejsce przyjazne samotnym

W katowickim czy warszawskim sklepie socjalnym można nie tylko zrobić zakupy, ale także zajrzeć do położonej tuż obok kawiarenki, zamówić filiżankę kawy za jedyne 3 złote czy poprawić sobie nastrój pieczoną na miejscu słodką bułeczką. W "Spichlerz Caffé" można też poczytać książki z kawiarnianej biblioteczki czy porozmawiać o swoich problemach z pracownikami Fundacji. To forma wsparcia dla osób samotnych, którzy po wizycie w zwykłym sklepie wracają do pustego domu, a w spichlerzu mają okazję nawiązać nowe relacje.

Powstają kolejne spichlerze. W których miastach będzie można zrobić zakupy socjalne?

Już wkrótce do listy istniejących sklepów socjalnych w Warszawie, Katowicach i Tychach dołączą kolejne punkty. Nowe spichlerze zostaną otwarte w Ostrowie Wielkopolskim, Przemyślu, Starachowicach, Olsztynie, Łodzi i Kołobrzegu.

Ponadto w stolicy Śląska powstanie niebawem pierwsza w Polsce restauracja socjalna, w której będzie można zamówić dania przygotowywane na bazie produktów ze spichlerzy.

Fundacja Wolne Miejsce - co to jest?

Fundacja Wolne Miejsce to katowicka organizacja, która działa od 20 lat. Na terenie całej Polski organizuje kolacje wigilijne i śniadania wielkanocne dla osób niezamożnych, samotnych czy zagrożonych wykluczeniem. Przed trzeba laty założyła pierwszą na terenie naszego kraju sieć sklepów socjalnych "Spichlerz". Organizuje eventy pod hasłem #zerowaste, w trakcie których opowiadają jak efektywnie zarządzać własną lodówką by nie marnować żywności i gotują na bazie produktów z krótkim terminem przydatności do spożycia.

