Tanio już było. Ile zapłacimy za zakupy w dyskontach?

Za zakupy w Biedronce, Lidlu, Netto i Aldi zapłacimy od 299 do 306 zł. Jednocześnie w porównaniu z wrześniem ceny skoczyły w tych sklepach o blisko 10 zł, a w porównaniu z marcem br. nawet o 25-30 zł. Ze względu na to, że w dyskontach kupuje ok. 70 proc. Polaków już dziś można powiedzieć, że zakupy na polskim rynku są o ok. 10 proc. droższe niż na początku roku.



Dyskontowy mają prawie identyczną ofertę cenową; fot. shutterstock

Ile zapłacimy w Biedronce?

Biedronka proponuje zakupy w cenie 299 zł, czyli o 8 zł drożej niż we wrześniu br. (291 zł).W marcu koszyk 50 produktów kosztował w tej sieci 285 zł, czyli obecnie jest o 14 zł drożej. W grudniu 2019 za podobne zakupy trzeba było zapłacić 264 zł, czyli skok cen wynosi 35 zł. Jak w innych formatach także tutaj najmocniej drożeje masło, ser gouda, olej, jaja, kurczak.

Ile zapłacimy w Lidlu?

Sieć Lidl zaproponowała 50 produktów w cenie 301,63 zł, czyli o 9 zł drożej niż we wrześniu br. (292,5 zł) i o niemal 30 zł drożej niż w marcu br. (262,38 zł). W grudniu 2019 podobne zakupy kosztowały w tej sieci 240 zł, czyli obecnie jest aż o 60 zł drożej. Nawet jeżeli przyjmiemy, że Lidl przed Wielkanocą 2021 i Bożym Narodzeniem 2019 zastosował promocyjne ceny, to widać stałą tendencję, która wskazuje na to, że to Boże Narodzenie nie będzie już festiwalem promocji.

Ile zapłacimy w Netto?

W Netto 50 produktów FMCG kosztuje 305,5 zł wobec 291,3 zł we wrześniu br. Oznacza to skok cen o 14 zł na przestrzeni dwóch miesięcy. W porównaniu z marcem, gdy podobne zakupy kosztowały 281 zł, podwyżka wynosi 24 zł. Z kolei w grudniu 2019 roku na 50 podstawowych produktów musieliśmy wydać - 271 zł. Oznacza to, że obecnie jest o 34 zł drożej.

