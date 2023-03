Choć przecena ropy i paliw na rynkach międzynarodowych ma związek z problemami amerykańskich banków, to dla kierowców w Polsce oznacza, że w pierwszych dniach kalendarzowej wiosny będziemy tankować w cenach najniższych od wielu miesięcy - stwierdzili analitycy e-petrol.pl.

Tankowanie na wiosnę będzie tańsze? fot. unsplash

Jakie ceny paliw na koniec marca?

Z opublikowanej w piątek przez e-petrol.pl analizy cen paliw wynika, że w przyszłym tygodniu najpopularniejszą benzynę bezołowiową średnio kierowcy powinni tankować za 6,62-6,73 zł za litr, podczas gdy za olej napędowy zapłacą przeciętnie 6,87-7,07 zł/l. Dodano, że kierowców samochodów z instalacją gazową nie czekają żadne niespodzianki - gaz powinien kosztować tyle samo, co obecnie i w przyszłym tygodniu - średnio 3,12-3,20 zł za litr.

Według danych portalu w połowie mijającego tygodnia benzyna bezołowiowa 95 kosztowała średnio w sprzedaży detalicznej 6,71 zł/l. Litr oleju napędowego kosztował przeciętnie 7,07 zł. Średnia cena autogazu od trzech tygodni nie uległa zmianie i wynosi 3,19 zł/l.

Tankowanie na wiosnę będzie tańsze?

"Choć przecena ropy i paliw na rynkach międzynarodowych ma związek z problemami amerykańskich banków, to dla kierowców w Polsce oznacza, że w pierwszych dniach kalendarzowej wiosny będziemy tankować w cenach najniższych od wielu miesięcy" - stwierdzili analitycy e-petrol.pl. Zaznaczyli, że najbliższe dni mogą przynieść lekkie podwyżki cen paliw w polskich rafineriach. "Ceny benzyny mogą się utrzymać na obecnym poziomie, a taniej będzie można zatankować olej napędowy" - dodali.

Eksperci wskazali, że początek marca przyniósł spadki cen na krajowym hurtowym rynku paliw.

"Benzyny w sprzedaży hurtowej w ciągu tygodnia potaniały o ok. 2,63-2,88 proc. W przypadku benzyny bezołowiowej 95 od ostatniego piątku, tj. 10 marca cena spadła o ponad 150 zł i wynosi dziś przeciętnie 5209,20 zł netto za 1000 l. Olej napędowy potaniał o ponad 4 proc., czyli o blisko 240 zł i kosztuje średnio (...) 5354 zł netto za 1000 l" - podali. Zdaniem analityków wahania cen tego paliwa w ostatnim czasie spowodowały, że ceny hurtowe mocno zbliżyły się do poziomów z lutego ubiegłego roku.

Będą dalsze obniżki cen paliw?

Według e-petrol.pl w najbliższych dniach krajowi producenci paliw wprowadzą dalsze zmiany do swoich cenników hurtowych. Portal prognozuje niewielkie wahania cen hurtowych w rafineriach, "ale tydzień może przynieść kolejne niespodzianki, serwowane przez sektor bankowy, które będą miały istotny wpływ na rynek surowców i paliw. Na razie jednak na rynek detaliczny powinny przenieść się obniżki z ubiegłego tygodnia i kierowcy mogą liczyć na dalsze obniżki - szczególnie wyraźne w przypadku diesla" - podkreślili analitycy.

"W mijającym tygodniu zobaczyliśmy istną lawinę w cenach ropy i paliw gotowych na rynku międzynarodowym (otwarcie na ropie Brent w poniedziałek wynosiło 83,11 USD, a zamknięcie w środę 73,69 USD) - a było to bezpośrednią konsekwencją załamania rynku akcji w konsekwencji problemów banku Silicon Valley i Signature Bank, do których dodatkowo doszły złe wieści o kondycji Credit Suisse" - zwrócili uwagę eksperci. Przypomnieli przy tym zapowiedź, zgodnie z którą bank CS pożyczy do 54 mld dol. od szwajcarskiego banku centralnego, co miałoby wzmocnić jego płynność i nieco uspokoić inwestorów. "Jednak nastrój niepokoju na rynkach został już zasiany i przywołuje wspomnienia (...), kiedy upadek banku Lehman Brothers rozpoczął wielki kryzys finansowy" - wskazano w komentarzu.

Zdaniem analityków na rynku naftowym czynnikiem, który mógłby wyhamowywać spadki, jest odbudowa popytu na ropę i paliwa przez gospodarkę Chin, wychodzącą z impasu. Dodali, że chińskie rafinerie przetworzyły o ponad 3 proc. więcej ropy w pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. "Takie doniesienia powodują, że m.in. Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) wczoraj jeszcze bardziej podniosła swoją prognozę wzrostu popytu na ropę w Państwie Środka" - zauważyli.

Wskazali, że amerykański eksport ropy naftowej wzrósł o 22 proc. wobec wyników z 2021 r., osiągając maksymalny poziom 3,6 mln baryłek dziennie. "Skokowa zmiana może być uznana za konsekwencję zwiększonych dostaw ropy do krajów, które chcą zastąpić surowiec rosyjski. Mimo objęcia rosyjskiego surowca sankcjami, realizowane są dostawy z tego kraju za pomocą +floty cienia+ (szacowanej na 10 proc. całego rynku przewozów tankowcami) i nie ma większych problemów z transportem rosyjskiego surowca do zainteresowanych nabywców" - zaznaczyli eksperci e-petrol.pl.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl