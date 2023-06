Wakacyjne promocje na paliwa wprowadzają właściciele największych sieci stacji paliw: Orlen, BP, Shell czy Circle K. Promocje dotyczą jednak tylko uczestników programów lojalnościowych poszczególnych koncernów.

fot. PAP/Darek Delmanowicz

Orlen, BP, Shell czy Circle K z wakacyjnymi promocjami na paliwo. Co trzeba zrobić, żeby zapłacić mniej?

Zgodnie z raportem rocznym Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), na koniec 2022 r. spośród prawie 7,9 tys. polskich stacji paliw, najwięcej, bo prawie 2,4 tys. należało do niezależnych operatorów. Na drugim miejscu, z ponad 1,9 tys. stacji znalazł się Orlen.

Płocki koncern od 30 czerwca do 31 sierpnia wprowadza wakacyjną promocję dla uczestników programu lojalnościowego Vitay. Czterokrotnie w każdym z dwóch wakacyjnych miesięcy będzie można zatankować do 50 litrów benzyny lub diesla z rabatem 30 groszy w stosunku do aktualnej ceny. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny rabat wzrośnie do 40 groszy. Promocja nie dotyczy LPG. Klienci Orlenu będą więc mogli maksymalnie zaoszczędzić 120 lub 160 złotych.

Według danych POPiHN właścicielem drugiej co do wielkości sieci jest BP - 574 stacje na koniec 2022 r. Również od 30 czerwca koncern wprowadza wakacyjną promocję dla uczestników programu lojalnościowego Payback. Czterokrotnie w miesiącu będą mogli oni zatankować do 50 litrów paliwa z rabatem 30 groszy na litrze, przy czym promocja obejmuje też autogaz, którego litr w jej ramach będzie tańszy o 10 groszy. Klienci BP, tankujący benzynę lub diesla będą więc mogli maksymalnie zaoszczędzić tyle, co w przypadku Orlenu - do 120 złotych do końca sierpnia.

Trzecia co do wielkości sieć stacji paliw należy w Polsce do Shella. Na koniec 2022 r., według danych POPiHN, było ich 455. Od 27 czerwca do końca sierpnia uczestnikom programu lojalnościowego Shell ClubSmart przysługuje 30 groszy rabatu na litrze benzyny 95 i diesla, przy czym po niższej cenie zatankować można jednorazowo do 60 litrów paliwa. W promocji Shella nie ma jednak żadnych limitów liczby tankowań.

Weekendowa promocja Circle K

Prawie 400 stacji liczy sieć Circle K. we wszystkie wakacyjne weekendy, przez całe piątki, soboty i niedziele uczestnicy programu lojalnościowego Circle K Extra będą mogli kupić jednorazowo w ciągu doby 85 litrów paliwa lub LPG z rabatem 35 goszy na litrze.

Inną politykę wybrała sieć zarządzanych przez Grupę Unimot stacji paliw Avia, licząca 106 placówek. "Staramy się utrzymywać korzystną dla klientów politykę cenową przez cały rok i tak będzie również w wakacje. Realizujemy politykę niskich cen na stacjach niezależnie od dodatkowych mechanizmów, takich jak ograniczenia czasowe i wolumenowe, konieczność pobrania aplikacji i przekazania swoich danych, czy też konieczność zakupu produktów z oferty pozapaliwowej" - powiedział dyrektor zarządzający sieci Avia w Polsce i na Ukrainie Robert Nowek. Jak dodał, celem jest utrzymywanie stacji na optymalnym poziomie kosztów, stąd sukcesywne inwestycje m.in. w instalacje fotowoltaiczne. "Dzięki temu nasze stacje są efektywne kosztowo, a to pozwala nam proponować klientom jak najniższe ceny" - podkreślił Nowek.

