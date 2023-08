Z Karty mogą korzystać członkowie dużych rodzin, w których wychowuje się co najmniej trójka dzieci. Uprawnienia są przyznawane wszystkim domownikom niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Klienci niemieckich marketów, którzy posiadają kartę mogą wykorzystać rabat w wysokości 10%, który obejmuje aż 7 grup produktowych, m.in. warzywa i owoce, pieczywo, soki i napoje marki „Solevita” czy artykuły przeznaczone dla dzieci z brandem „Lupilu” takie jak dania w słoiczkach i pieluszki. Według zapisów parafowanej właśnie umowy Karta będzie obowiązywać do końca lipca 2024 roku.

Posiadacze Karty będą mogli korzystać także z przygotowanych specjalnie dla nich ofert okresowych. Jedną z nich jest promocja zorganizowana pod hasłem „Akcja szkoła” w ramach której do końca września będzie można nabyć artykuły szkolne i piśmiennicze w niższych cenach.

Rosnąca inflacja, wakacyjne podróże czy nadchodzący rok szkolny to wyzwania, które mogą znacznie uszczuplić domowy budżet. Właśnie dlatego po raz kolejny przedłużyliśmy współpracę z Ministerstwem Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej oraz ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus”, aby beneficjenci Karty Dużej rodziny nadal otrzymywali atrakcyjny rabat 10% na wybrane artykuły. Wierzymy, że takie wsparcie odciąży rodziny wielodzietne, co pozwoli im z większym spokojem planować przyszłość – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of of Corporate Communications & CSR w Lidl Polska.