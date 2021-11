Tarcza antyinflacyjna - nowe obowiązki i przywileje dla sprzedawców paliw

Rząd przewiduje zmiany dla sprzedawców paliw, które mają związek z przedstawionym pakietem działań antyinflacyjnych.

Autor: PAP Biznes

Data: 26-11-2021, 15:36

Zmiany w podatku akcyzowym i podatku od sprzedaży detalicznej w wykazie prac rządu; fot. unsplash.com

Rząd umieścił zmiany w podatku akcyzowym i podatku od sprzedaży detalicznej w wykazie prac rządu - podano na stronie KPRM.

Tarcza antyinflacyjna - obniżka akcyzy na paliwa

"W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom Rada Ministrów przedłożyła pakiet działań antyinflacyjnych. Wśród proponowanych rozwiązań znajduje się czasowa obniżka akcyzy na paliwa silnikowe oraz wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz obniżenie stawki akcyzy na energię elektryczną" - napisano.



Projekt przewiduje czasowe obniżki akcyzy na paliwa silnikowe (olej napędowy, benzyny silnikowe, LPG), wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz czasowe obniżenie stawki akcyzy na energię elektryczną.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw

Innym proponowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie czasowego wyłączenia z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku. Projekt przewiduje czasowe wyłączenie z opodatkowania tym podatkiem sprzedaży detalicznej:



- benzyn silnikowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym,

- olejów napędowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku akcyzowym,

- biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym,

- gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a-b ustawy o podatku akcyzowym.

Nowe obowiązki z dla sprzedawców paliw

Ponadto w projekcie przewiduje się również nałożenie do dnia 31 maja 2022 r. na sprzedawców dokonujących sprzedaży paliw silnikowych obowiązku zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych paliw, informacji o obniżeniu akcyzy na paliwa silnikowe i niepodleganiu sprzedaży paliw silnikowych podatkowi od sprzedaży detalicznej.



"Rekomendowane działania mają doprowadzić do zahamowania wzrostu cen paliw na stacjach paliw, a zatem również pomóc w walce z inflacją. Należy podkreślić, że wzrost cen surowców energetycznych na rynkach światowych jest główną przyczyną wzrostu inflacji w Polsce i innych krajach unijnych. Zatem, ograniczenie wzrostu cen paliw powinno się przyczynić do stabilizacji cen także w innych obszarach gospodarki, w tym cen żywności" - napisano.