Od kilku lat widać zmianę w zachowaniach konsumentów spożywających piwo. Otóż rośnie wśrod nich zainteresowanie piwami bezalkoholowymi, maleje natomiast udział piw alkoholowych. Czy w sklepach też widać taką tendencję? Jakie smaki są popularne?

Te alkohole kupujemy coraz częściej., fot. shutterstock

Kobiety spożywają piwo bezalkoholowe częściej niż mężczyźni, ale w mniejszych ilościach.

Sklepy dostrzegają wyraźne wzrosty sprzedaży tego segmentu piw.

Browary koncernowe i kraftowe dostrzegają ten potencjał i mocno stawiają na rozwój linii piw bez procentów.

Konsumenci sięgają po piwo bezalkoholowe

Rośnie zainteresowanie segmentem piw bezalkoholowych. Kto je spożywa? Według sondażu agencji SW Research z czerwca 2022 roku, kobiety (44%) częściej niż mężczyźni (36%) deklarują spożycie piwa bezalkoholowego. Z kolei w przypadku piwa alkoholowego sytuacja kształtuje się dokładnie odwrotnie – mężczyźni (72%) sięgają po nie częściej niż kobiety (58%).

Jednak to mężczyźni, a nie kobiety, które deklarują picie piwa 0% w ostatnim czasie konsumują średnio większe ilości tego napoju (2,2 litra vs 3,6 litra w ciągu ostatnich 2 tygodni w przypadku kobiet). Kobiety spożywają więc piwo 0% częściej niż mężczyźni, ale w mniejszych ilościach.

Popularność spożycia piwa bezalkoholowego zależy również od wieku Polaków. Im młodsi badani, tym częściej spożywają oni piwo bezalkoholowe. W przypadku osób w wieku 18-29 lat wskaźnik częstości spożycia wyniósł 51%, dla Polaków w wieku 30-44 lata – 46%, dla badanych w wieku 45-59 lat – 40%, zaś w grupie 60 lat i więcej - 26%.

Czy sklepach też widać taką tendencję? Czy konsumenci są bardziej niż kiedyś zainteresowani asortymentem piw bezalkoholowych? Zapytaliśmy o to kilka sieci handlowych.

Kaufland: rynkowy trend jest bardzo wyraźny

- Kategoria piw bezalkoholowych jest najszybciej rosnącym segmentem piw pod względem sprzedaży. Jak pokazują badania SW Research, 45% Polaków deklaruje, że mając do wyboru piwo z alkoholem i wersję 0%, coraz chętniej sięgają po ten drugi wariant. Rynkowy trend jest bardzo wyraźny i obserwujemy go również w przypadku naszej sieci, szczególnie w okresie letnim – mówi w rozmowie z serwisem portalspozyczy.pl Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

- Wyróżnikiem sklepów Kaufland jest duży wybór produktów, dlatego też naszym klientom oferujemy szeroki asortyment piw bezalkoholowych w różnych wariantach smakowych. W związku z dużym zainteresowaniem konsumentów planujemy konsekwentnie rozwijać tę kategorię produktową – tłumaczy.

Aldi: wzrosty sprzedaży piw bezalkoholowych

- Na podstawie naszych badań własnych dostrzegamy wyraźne wzrosty sprzedaży tego segmentu piw, i to różnego rodzaju, zarówno smakowych jak i zwykłego piwa w wersji 0%. W całym 2022 roku w porównaniu do 2021 roku, w sklepach ALDI sprzedało się ponad 55% więcej butelek takiego piwa. Natomiast w pierwszej połowie 2023 widzimy wzrost 50% ilościowej sprzedaży tych napoi – mówi dla naszej redakcji Luiza Urbańska, Biuro Prasowe ALDI.

- W sklepach ALDI widzimy ogromny wzrost zainteresowania zwykłymi piwami 0%, ale wciąż niesłabnące jest zainteresowanie smakowymi odmianami piw bezalkoholowych. Trudno jednak wytypować, który z wariantów smakowych cieszy się największą popularnością. Klienci także chętnie próbują nowości z tego segmentu, które cyklicznie wprowadzamy do naszej oferty – opowiada.

Carrefour: widzimy zainteresowanie smakowymi piwami bezalkoholowymi

Czy w państwa sieci widać rosnącą sprzedaż piwa bezalkoholowego? - Tak, wyraźnie widzimy większe zainteresowanie tę kategorią piw. Obserwujemy wzrost sprzedaży tego rodzaju produktów, więc aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, rozwijamy tę kategorię – mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Paweł Szegiera, Menedżer grupy kategorii produktowych - PDK w Carrefour Polska.

- W ostatnich miesiącach widzimy szczególne zainteresowanie specjalistycznymi i smakowymi piwami bezalkoholowymi. Zauważamy, że konsumenci szukają różnorodności w tej kategorii, dlatego postanowiliśmy poszerzyć ten asortyment przed rozpoczęciem sezonu letniego – tłumaczy.

Grupa Chorten: klienci chętnie próbują nowych smaków

Monika Kosz-Koszewska. Dyrektor marketingu i rzecznik prasowy Grupy Chorten także potwierdza, że Grupa Chorten obserwuje z roku na rok wzrost sprzedaży w sklepach partnerskich piw bezalkoholowych, nispoprocentowych i smakowych,

- Co za tym idzie, współpracujący z nami detaliści także powiększają miejsce na półce dla tej kategorii produktów. Browary koncernowe i kraftowe dostrzegają ten potencjał i mocno stawiają na rozwój linii piw bez procentów. Klienci chętnie próbują nowych smaków i z pewnością ten trend będzie się utrzymywał – tłumaczy Monika Kosz-Koszewska.

Stokrotka: najchętniej wybierane są artykuły smakowe w puszce

- Obserwujemy wzrost zainteresowania produktami z kategorii piwa bezalkoholowe. Najchętniej wybierane są artykuły smakowe w puszce. Zwiększający się udział piw bezalkoholowych jest widocznym i utrzymującym się trendem. Systematycznie dbamy więc o to, by zapewnić klientom ofertę, m.in. wprowadzając do niej pojawiające się na rynku nowości – mówi Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

Biedronka: duży wzrost konsumpcji napojów zero

Marta Walkiewicz, kupiec odpowiedzialna za ofertę piw bezalkoholowych w sieci Biedronka również obserwuje duży wzrost konsumpcji napojów zero, który wynika z trendów zdrowego odżywiania i wzrostu świadomości konsumentów.

- W związku z rosnącą tendencją NoLo (zainteresowanie napojami o niższej czy zerowej zawartości alkoholu), obserwując trend wzrostowy na tych produktach, sukcesywnie staramy się rozszerzać naszą ofertę napojów bezalkoholowych, w tym mocno stawiamy na piwa bezalkoholowe - mówi Marta Walkiewicz.

- Klienci mogą wybierać między piwami bezalkoholowymi w puszkach (np. Warka Radler, Tyskie 0%) i w butelkach (np. Lech Free lager 330ml), dostępnych w wielu wariantach smakowych, np. cytryna, gruszka, ciemna wiśnia czy limonka z miętą. I to szczególnie latem wzrasta zainteresowanie klientów wariantami smakowymi - dodaje.

Żabka: producenci co roku poszerzają asortyment piw bezalkoholowych

- Sprzedaż piw bezalkoholowych od kilku lat wzrastała bardzo dynamicznie, zwiększając swój udział w sprzedaży kategorii piwa. Chcąc zaspokoić płynące z rynku zapotrzebowanie na tego typu napoje, producenci co roku poszerzają asortyment piw bezalkoholowych o kolejne marki i smaki, które chętnie wprowadzamy do oferty naszej sieci - informuje nas Żabka Polska.

- W sezonie letnim udział ten potrafi sięgnąć 7 proc. całkowitej sprzedaży piwa. Obecnie obserwujemy jednak spowolnienie dynamiki sprzedaży piw bezalkoholowych, co może wynikać m.in. ze wzrostu jego cen, będącego efektem wzrostu kosztów produkcji - tłumaczy sieć handlowa.

- Odpowiadając na zapotrzebowanie klientów oraz bieżące trendy rynkowe, wprowadzamy do asortymentu produkty bezalkoholowe także w kategorii innych alkoholi, np. wino czy gin - dodaje.

Auchan Retail Polska: wzrost spożycia piw bezalkoholowych

- Klient w Polsce jest coraz bardziej świadomy i odpowiedzialny, poszukuje produktów zdrowszych, bardziej zrównoważonych. Zmienia się także styl życia oraz kultura picia alkoholu. Wszystkie te czynniki przekładają się na wzrost spożycia piw bezalkoholowych - podaje sieć handlowa.

- W kategorii piw bezalkoholowych konsumenci oczekują przede wszystkim wysokiej jakości i nowych smaków. Obserwujemy dynamiczny rozwój piw bezalkoholowych smakowych – owocowych i egzotycznych ciekawych smaków. Klienci chętnie wybierają również piwa bezalkoholowe kraftowe i piwa bezalkoholowe pochodzące z różnych krajów - informuje nas Auchan Polska.

Intermarché: obserwujemy ponowny wzrost sprzedaży

Tomasz Walczak, Dyrektor Marketingu Intermarché w rozmowie z serwisem portalspozyczy opowiada, że kilka lat temu nastąpił wzrost sprzedaży piw bezalkoholowych w sieci sklepów Intermarché, z poziomów minimalnych do około 15% wolumenu wszystkich piw.

- Tendencja ta została przyhamowana najpierw w okresie pandemii Covid, a później w wyniku rosnących niepokojów konsumenckich spowodowanych agresją Rosji na Ukrainę i inflacją w naszym kraju - mówi.

- Po lekkim spadku udziałów ilościowych piw bezalkoholowych w 2021 i 2022 roku, w bieżącym 2023 obserwujemy ponowny wzrost sprzedaży. Aktualnie prognozujemy, że na koniec roku udział piw bezalkoholowych w sprzedaży Intermarché przekroczy 16% i będzie to najwyższy wynik w historii - tłumaczy.

- W stałej ofercie Intermarché w 20 różnych brandach klienci mają do wyboru 58 pozycji piw bezalkoholowych, a w okresie letnim asortyment ten jest jeszcze poszerzany. Dodatkowo sieć Intermarché proponuje nabywcom program promocji, w tym też piw bezalkoholowych - mówi Tomasz Walczak.

Nowe oznaczenia na piwach

Producenci piwa zrzeszeni w Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, czyli Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec i Carlsberg, wprowadzili w kwietniu 2023 roku nowe, bardziej czytelne i widoczne dla konsumentów oznaczenia odpowiedzialnościowe.

Nowością wśród wprowadzonych zmian jest znak „18+”, który pojawił się na piwach bezalkoholowych. Czy to oznacza, że piwa bezalkoholowe będą mogły kupić i pić tylko osoby, które mają ukończone 18 lat?

- Świat piwa to świat dorosłych, do którego osoby nieletnie nie powinny mieć dostępu. Każde piwo, alkoholowe i bezalkoholowe, jest produkowane i warzone z myślą o dorosłym konsumencie, a nie osobach niepełnoletnich. Dlatego branża piwowarska stosuje te same zasady we wszystkich działaniach marketingowych. Są one jednakowe dla piw zawierających procenty, jak i tych niezawierających alkoholu - wyjaśnił Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny w ZPPP Browary Polskie.

