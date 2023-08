Priorytety zarządu Dino Polska dotyczące kolejnych kwartałów obejmują prowadzenie restrykcyjnej selekcji lokalizacji pod nowe sklepy Dino w celu utrzymania inflacji kosztów budowy sklepów na możliwie najniższym poziomie.

Wyniki finansowe Dino za I półrocze i II kwartał były w większości lepsze od tych z analogicznych okresów poprzedniego roku, ale jednak niższe od oczekiwań analityków.

Niższy niż rok temu był wzrost sprzedaży like-for-like (LfL). Wskaźnik ten porównuje sprzedaż tych samych placówek dzisiaj i przed rokiem.

Dino Polska przygotowuje się do przyspieszenia rozwoju sieci, prawdopodobnie od 2025 roku.

Dino Polska spodziewa się spowolnienia inflacji w drugiej połowie tego roku - poinformował Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino.

Dino przyspieszy rozwój sieci

Zarząd Dino ocenia, że na działalność Grupy Dino do końca 2023 roku może mieć wpływ tempo otwierania nowych sklepów przez Dino Polska i towarzyszące temu nakłady inwestycyjne, na co negatywnie może wpływać wysoka inflacja w sektorze budowlanym i wysokie koszty finansowania dłużnego.

Priorytety zarządu spółki dotyczące kolejnych kwartałów obejmują prowadzenie restrykcyjnej selekcji lokalizacji pod nowe sklepy Dino w celu utrzymania inflacji kosztów budowy sklepów na możliwie najniższym poziomie, przy jednoczesnym ograniczaniu korzystania z finansowania dłużnego.

Jak napisał PAP Biznes, Dino Polska przygotowuje się do przyspieszenia rozwoju sieci, prawdopodobnie od 2025 roku - poinformował Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino.

"W krótkim terminie zmniejszenie liczby otwarć ma spowodować, że spłacimy zadłużenie. Przygotowujemy się do tego, by w kolejnych latach, myślę, że od 2025 roku, przyspieszyć rozwój. Będziemy tak gospodarować, by pieniądze przeznaczać na rozwój" - powiedział Michał Krauze podczas telekonferencji dla inwestorów.

W II kwartale 2023 r. spółka Dino Polska uruchomiła 62 nowe sklepy Dino. Łącznie w I półroczu 2023 r. otwartych zostało 116 nowych sklepów w stosunku do 162 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na dzień 30 czerwca 2023 r. sieć Dino liczyła 2.272 markety, o 297 więcej niż przed rokiem.



Zarząd spółki oczekuje, że w 2023 r. całkowita liczba sklepów Dino wzrośnie o niskich kilkanaście procent w stosunku do liczby sklepów z końca 2022 r.

Rosnące koszty produkcji żywności

Także sytuacja makroekonomiczna w Polsce oraz wzrost wynagrodzenia minimalnego i funkcjonowanie programów socjalnych chroniących dochody rozporządzalne konsumentów i wydatki na konsumpcję, w obliczu wysokiej inflacji cen żywności.

Na działalność Grupy Dino wpływają również rosnące ceny towarów rolnych oraz rosnące koszty produkcji żywności, a tym samym wzrost cen, po jakich sieci handlowe nabywają produkty od producentów żywności. Ponadto wysoka inflacja wpływa także na koszty operacyjne Grupy Dino Polska i łącznie wyżej wymienione czynniki mogą wywierać presję na rentowość Grupy.

Dino Polska spodziewa się spowolnienia inflacji

PAP Biznes podał, że Dino Polska spodziewa się spowolnienia inflacji w drugiej połowie tego roku - poinformował Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino.

"Spodziewamy się spowolnienia inflacji, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to będzie wyglądało" - powiedział Krauze podczas telekonferencji, pytany o spodziewaną inflację w drugim półroczu.

Jak wskazał, są kategorie produktów, gdzie widać już spadki cen, ale w innych ceny albo się utrzymują, albo nawet rosną.



Krauze nie chciał mówić, jakie są wyniki sprzedaży sieci w ostatnich miesiącach. Zwrócił uwagę na wysoką dynamikę sprzedaży LFL w trzecim kwartale ubiegłego roku i spadającą inflację.



Jak poinformował, inflacja koszyka w Dino jest kilka procent niższa niż inflacja żywności w Polsce, więc na wynik sprzedaży LFL w I półroczu wpływ miało też zwiększenie wolumenów.



Sprzedaż LFL wzrosła w I połowie roku o 23,3 proc. (25,5 proc. wzrostu przed rokiem).

Trudności na międzynarodowych rynkach

Szczególnym czynnikiem, który może wpływać na działalność Dino Polska w 2023 r. jest wojna w Ukrainie. Choć Dino Polska nie prowadzi działalności poza granicami Polski, nie zaopatruje się w produkty w Rosji, a produkty z Ukrainy stanowią małą część sprzedaży, to nie można wykluczyć, że w wyniku eskalacji konfliktu militarnego, jego wpływu na gospodarkę Ukrainy oraz w wyniku sankcji nałożonych na Rosję, dojdzie do zaburzeń na międzynarodowych rynkach towarów rolnych i innych surowców.

To z kolei może zwiększać presję na wzrost kosztów produkcji żywności, które to koszty mogą być następnie przenoszone na sieci handlowe, a także może to wpłynąć na dalszy, ogólny wzrost kosztów działalności operacyjnej producentów żywności i podmiotów zajmujących się jej dystrybucją. Ewentualny wpływ konfliktu militarnego, w kraju sąsiadującym z Polską, na nastroje polskich konsumentów, w przypadku działalności Dino Polska może być minimalizowany przez fakt, że sklepy Dino zajmują się dystrybucją żywności, czyli produktów podstawowej potrzeby.

W celu przeciwdziałania ryzykom związanym z wojną w Ukrainie Dino Polska podejmuje inicjatywy ukierunkowane na poszerzanie bazy producentów żywności, z którymi współpracuje oraz na wzmacnianie relacji z dostawcami. Z racji niepewności co do przyszłych warunków gospodarczych oczekiwania i przewidywania zarządu są

obarczone wysoką dozą niepewności.

