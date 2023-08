Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon w rozmowie z Portalem Spożywczym wskazuje, że firmy, które nie mają odpowiedniej skali nie powinny porywać na współpracę z Lidlem czy Biedronką.

- Jeżeli ktoś nigdy nie współpracował z takimi sieciami to może go pogrążyć. Podpisanie złego kontraktu w tych czasach to kary umowne, które mogą być gwoździem do trumny. Znamy wiele firm, które musiały takie kontrakty renegocjować, a firmy które nie są w stanie z nich wyjść mają dziś duże problemy. Tu jest rola funduszu żeby albo dobudować moce produkcyjne albo powiedzieć stop gdy np. skala dostaw za duża. Nasza pomoc polega na tym żeby podpowiedzieć, gdzie nie popełnić błędów lub jak je wyeliminować - dodaje.

Nasz rozmówca wskazuje, że producenci żywności muszą rozumieć, na czym zależy sieciom handlowym.

Tomasz Stamirowski przyznaje, że branża spożywcza zawsze była oceniana jako sektor o dużej stabilności.

- To powodowało że właściciele i osoby zarządzające byli przyzwyczajeni, że jak się udało złapać większy kontrakt z siecią to wszystko szło. Ostatnie lata pokazały, że wiele firm podpisało kontrakty z sieciami, a koszty poszły tak bardzo do góry, że umowy są nierentowne albo na niskiej rentowności. A zarządzanie polityką cenową, produktami czy wsparciem to duża rola dla takich partnerów jak my. Jeśli ktoś potrzebuje w niepewnych czasach takiego partnera, chętnie wejdziemy w porozumienie z właścicielami. Biznesowo łatwiej nam ocenić np. efektywność energetyczną spółki, ponieważ stykamy się z tym problemem nie tylko w “spożywce”. Do tego wiedza, jak zachowywać się w negocjacjach z sieciami, gdzie dla wielu też jest to nowy świat - podsumowuje.