Zbyt duże opakowania dla zbyt małych produktów to problem, który wpływa nie tylko na środowisko i budżety firm, ale także jest coraz częściej postrzegany przez Polaków w negatywny sposób.

Te opakowania nie cieszą się popularnością. "Wielu konsumentów rezygnuje z zakupu", fot. shutterstock

Jakie opakowania przeszkadzają konsumentom?

Badanie EKObarometr, przeprowadzone przez pracownię SW Research we współpracy z Grupą Akomex, wskazuje, że aż 82 proc. konsumentów chce, by towary kupowane w sklepach były w mniejszych opakowaniach i wielu z nich jest gotowa nawet zrezygnować z kolejnego zakupu, jeśli opakowanie jest za duże.

Klienci rezygnują z zakupów

W sumie aż 82 proc. ankietowanych zadeklarowało, że woli kupować towary, których opakowanie jest dopasowane wielkością do rozmiaru produktu. 43 proc. respondentów stwierdziło natomiast kategorycznie, że zbyt duże opakowanie często zniechęca ich do ponownego zakupu produktu. Co ciekawe, zbyt duże opakowania przeszkadzają Polakom niezależnie od wieku i płci, choć na ten aspekt uwagę zwróciło więcej kobiet (84 proc. kobiet i około 80 proc. mężczyzn).

