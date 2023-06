Opakowania po produktach mlecznych nie powinny być włączone do systemu kaucyjnego z powodów bezpieczeństwa sanitarnego i biologicznego - mówi Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu.

Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu. Fot. PTWP

System kaucyjny coraz bliżej

6 czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący systemu kaucyjnego. Projekt musi być skierowany do trzymiesięcznej notyfikacji. Nie blokuje to jednak możliwości rozpoczęcia procedowania w Sejmie.

Nowy projekt systemu kaucyjnego zakłada, że do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 l, szklanych butelek wielorazowego użytku o pojemności do 1,5 l oraz metalowych puszek o pojemności do 1 l doliczana będzie kaucja w wysokości 50 gr. I to wszystko bez paragonu. Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku.

Wdrożenie systemu kaucyjnego to wyzwanie dla firm

Wdrożenie systemu kaucyjnego to wielkie wyzwanie, które stoi przed firmami handlowymi oraz producentami napojów. Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl przypomina, że dyskusja na temat systemu kaucyjnego toczy się w Polsce od 2019 roku.

- Spodziewamy się, że jeszcze przed końcem bieżącej kadencji projekt ustawy może trafić do Sejmu. Projekt ten rodził się w dużych bólach, był przedmiotem wielu rozmów i analiz. Zostało jeszcze kilka kwestii do przedyskutowania, na przykład, czy do systemu kaucyjnego powinny wchodzić opakowania po produktach mlecznych - mówi prezes Polskiej Izby Handlu.

- My w Polskiej Izbie Handlu jako praktycy uważamy, że opakowania po produktach mlecznych absolutnie nie powinny być włączone do systemu kaucyjnego z powodów bezpieczeństwa sanitarnego i biologicznego. Przed nami lato, jest coraz wyższa temperatura. Przechowywanie w sklepie opakowań po produktach mlecznych niesie poważne zagrożenia, ponieważ są to produkty zawierające żywe kultury bakterii. Nie chcemy, żeby powodowało to zagrożenie dla personelu sklepów, klientów oraz okolicznych mieszkańców - apeluje prezes Polskiej Izby Handlu.

System kaucyjny powinien być wdrażany stopniowo

Zdaniem Macieja Ptaszyńskiego, system kaucyjny docelowo będzie czynnikiem przyczyniającym się do zwiększenia konkurencyjności, jednak nie jest to kwestia pierwszego okresu wdrażania.

- System kaucyjny powinien być wdrażany stopniowo, w szczególności jeśli chodzi o małe sklepy, ponieważ tego typu placówki handlowe mają mniejsze możliwości przechowywania zbieranych opakowań po butelkach plastikowych i metalowych puszkach - tłumaczy prezes PIH.

Potrzeba czasu na bezpieczne wdrożenie systemu kaucyjnego

- Uważam, że wszystkie trzy ustawy środowiskowe, czyli ustawa o SUP - Single Use Plastic, system kaucyjny oraz Rozszerzenie Odpowiedzialności Producenta (ROP) będą miały docelowo wpływ na poprawę jakości życia w kontekście ekologicznym - dodaje Ptaszyński.

– Trzeba jednak pamiętać, że potrzeba czasu na bezpieczne wdrożenie systemu kaucyjnego, tak aby korzyści środowiskowe połączyć z korzyściami dla konsumentów oraz branży handlowej. Potrzeba bardzo wiele elementów, które muszą sprawnie działać. Dlatego wyzwania, które stoją przed firmami handlowymi, są ogromne – podsumowuje Maciej Ptaszyński.

Oprac. na podstawie fragm. rozmowy wideo. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania całej rozmowy.

