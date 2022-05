Tęczowe torby Storstomma powracają do Ikea. Zysk wesprze telefon zaufania dla dzieci

Po raz trzeci limitowana seria toreb Storstomma wesprze strategiczne działanie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. W tym roku Ikea wprowadza dwa rozmiary wielobarwnej wersji tradycyjnej niebieskiej torby Frakta.

Autor: AK

Data: 11-05-2022, 17:47

Torby Storstomma dostępne będą w sieci sklepów Ikea od 17 maja/ fot. mat. prasowe

Sprzedaż toreb rozpocznie się 17 maja, w Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii, jako m.in. wyraz wsparcia i szacunku do osób LGBT+.

- Cieszymy się, że po raz kolejny nasza akcja w istotny sposób wesprze Fundację i prowadzony przez nią telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. W zeszłym roku środki uzyskane ze sprzedaży tych toreb umożliwiły odebranie dodatkowych 10 tysięcy połączeń od dzieci w kryzysie. To dla nas nie tylko realne wsparcie dzieci i młodzieży, które potrzebują pomocy, ale także symbol naszej otwartości na różnorodność. Szacunek i włączanie są częścią naszych wartości w Ikea. Każdy z nas jest ważny, każda z nas jest słyszana i wkład każdej i każdego się liczy - skomentowała Susanna Romantsova, liderka ds. różnorodności, równego traktowania i kultury przynależności w Ikea Retail w Polsce.

Ikea wspiera Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

Od roku finansowego 2020 (01.09.2019 r. – 31.08.2020 r.), Ikea realizuje strategię Różnorodności i Włączania; wśród jej pięciu kluczowych kierunków jest wsparcie osób LGBT+ w pracy.

Telefon zaufania 116 111 to anonimowa, bezpłatna, całodobowa i ogólnopolska linia pomocowa dla dzieci do 18. roku życia prowadzona od ponad 14 lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Co ok. 2 minuty, konsultanci – psycholożki i psycholodzy, odbierają telefon od dziecka lub nastolatka, który jest w kryzysie i potrzebuje pomocy.

Torby Storstomma - rozmiary i cena

Zakładany dochód ze sprzedaży toreb Storstomma umożliwi odebranie dodatkowo nawet kilku tysięcy połączeń od dzieci i młodych ludzi potrzebujących rozmowy o tym, co dla nich trudne i bolesne, a nieznajdujących rozwiązania i pomocy wśród najbliższych z ich otoczenia.

Wielobarwne torby Storstomma będą dostępne w sprzedaży od 17 maja w sklepach stacjonarnych Ikea w Polsce oraz na stronie ikea.pl i w aplikacji mobilnej Ikea. W tym roku dla klientów przygotowane zostały dwa rozmiary toreb – 13 litrów oraz 71 litrów, a cena pojedynczej torby, niezależnie od jej rozmiaru, wynosi 9,99 zł.