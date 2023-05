Sklep jednej z najpopularniejszych w Polsce sieci non-food, czyli TEDi, zadebiutował w Galerii Północnej.

TEDi wchodzi do oferty Galerii Północnej/fot. materiały prasowe

TEDi wchodzi do Galerii Północnej

Galeria Północna rozwija swoją ofertę i wzmacnia kluczowe segmenty tenant-mixu. W centrum handlowym został otwarty sklep marki TEDi – jednej z najpopularniejszych w Polsce sieci non-food, która oferuje produkty w niskich cenach. Nowy najemca wprowadził się do lokalu, który ma 750 m kw.

– TEDi to międzynarodowa marka, która dynamicznie rozwija się w Polsce, w dodatku jeden z liderów w atrakcyjnym obecnie konsumencko segmencie EDLP, czyli everyday-low-prices. Dla Galerii Północnej to jeden z ważniejszych debiutów w II kwartale tego roku – mówi Jarosław Tutaj, Head of Retail Leasing in Poland, GTC SA..

Oprócz TEDi, w tenant-mixie galerii znaleźć można takie marki jak: Pepco, brytyjską sieć Dealz, a także Gudi Home, czyli nowy koncept, który na rynku debiutował jesienią 2022 r. Ponadto w centrum sklepy mają dwie topowe marki off price - TK Maxx i HalfPrice.

W asortymencie TEDi można znaleźć przede wszystkim artykuły gospodarstwa domowego codziennego użytku, w tym wyposażenie kuchni i garderoby, artykuły dekoracyjne i sezonowe, o takiej tematyce jak: ogród, urlop czy święta. Najmłodsi znajdą tu asortyment artykułów hand made, papierniczych i szkolnych oraz DIY.

