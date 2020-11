Tegoroczny Black Friday - w internecie

Jak wskazał dr Mariusz Woźniakowski z Wydziału Zarządzania Uniwersystetu Łódzkiego, od kilku lat w Polsce pod hasłem "Black Friday" kryje się wstęp do najgorętszego dla handlu okresu związanego z "gorączką" zakupową poprzedzającą Boże Narodzenie. "Można zatem powiedzieć, że przedświąteczny ruch napędzają nie tylko same Święta, ale i Black Friday" - ocenił.

"Black Friday w roku 2020 jest specyficzny z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu sklepów w centrach handlowych, a to one były motorem napędowym promocji w dużych sieciach handlowych. Można zatem z całą stanowczością stwierdzić, że tegoroczny Czarny Piątek przeniesie się do Internetu" - zaznaczył.

Tym samym prawdopodobne staje się zatarcie granicy pomiędzy Black Friday (w zamyśle "świętem" zakupów stacjonarnych) z następującym po nim Cyber Monday czyli odpowiednikiem Black Friday dla e-commerce - wskazał.

Według eksperta, ograniczenia w handlu stacjonarnym z pewnością wywróciły plany promocyjne wielu sieci handlowych, przygotowane z myślą o Czarnym Piątku. "W przypadku niektórych sieci widoczny jest pewien chaos komunikacyjny - w jednym czasie w swoich przekazach posługują się hasłami z użyciem zwrotów: Black Weeks, Black Friday, Cyber Monday, tymczasem po sprawdzeniu oferty kryjącej się pod reklamami z tymi hasłami okazuje się, iż jest ona wystandaryzowana dla wszystkich użytych form reklamy i haseł" - wskazał.

Jak ocenił, w konsekwencji może to doprowadzić do dużej dawki sceptycyzmu wśród potencjalnych klientów, co do autentyczności zachwalanych przez sprzedawców promocji.

"Przez taką eksploatację niewątpliwie nośnego hasła w handlu, jakim jest Black Friday, można powiedzieć, iż Czarny Piątek w wydaniu krajowym jest jedynie słabą karykaturą oryginału zza oceanu" - uznał.

Dodał, że pomimo wspomnianego zamieszania promocyjnego większość sieci korzysta z szumu medialnego wokół Black Friday oraz faktu, że o specjalnych wyprzedażach z okazji Czarnego Piątku, według różnych badań słyszało od 50 proc. do nawet 90 proc. Polaków, a 1/3 deklaruje udział w Black Friday w ciemno. W związku z tym sieci handlowe swoimi działaniami promocyjnymi wychodzą poza Czarny Piątek i posiłkują się hasłami typu: Black Week, "Black Friday w każdy weekend miesiąca", "wyprzedzamy Black Friday" itp.