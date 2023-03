Nie trzeba kupować dedykowanego urządzenia. Główny Urząd Miar w Polsce zatwierdził pierwszą programową kasę fiskalną - podaje spidersweb.pl.

Kasa fiskalna to obowiązek każdego przedsiębiorcy

Kasa fiskalna to obowiązek każdego przedsiębiorcy, sprzedającego klientom towary bądź usługi. Wiąże się to z zakupem dedykowanego urządzenia, które swoje kosztuje i które należy utrzymać i serwisować. Wirtualne Kasy Fiskalne mają jednak inną propozycję. I to realną, bo z homologacją polskiego Głównego Urzędu Miar.

Wirtualna Kasa Fiskalna

Chodzi o Wirtualną Kasę Fiskalną Online, czyli aplikację na system Android, którą można znaleźć w Sklepie Play. To pierwsza w Polsce wirtualna kasa fiskalna o zastosowaniu ogólnym na telefon z systemem Android. Nie trzeba przy tym w żaden sposób modyfikować telefonu: po rejestracji konta i kupnie licencji, można już korzystać z telefonu jak z fiskalnej kasy.

