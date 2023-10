Parki handlowe biją rekordy popularności a ogłaszane plany powstania nowych obiektów elektryzują lokalną społeczność. Które sklepy sprawdzają się w tym formacie i jak dobierani są dostawcy? Zapytaliśmy ekspertów.

Popularność parków handlowych w Polsce; fot. materiały prasowe

Na ofertę parków handlowych przede wszystkim składają się sklepy spożywcze, najemcy value retailers, kluby fitness, salony RTV, wzbogacone ofertą meblową lub konfekcyjną.

Oferta sklepów dyskontowych non-food jest ograniczona do kilku silnych marek, lecz zgodnie z ich przeznaczeniem wystarczająca do codziennych zakupów. Do takich formatów wliczają się między innymi: Action, Dealz, KIK, Tedi, Pepco, Takko, Woolworth czy centra chińskie typu Q&Q, La Vita.

Operatorzy dyskontowi non- food mogą działać w swoim bliskim sąsiedztwie, niemalże w dowolnej konfiguracji.

Obecnie w Polsce funkcjonuje około 220 parków handlowych (powyżej 5,000 mkw. GLA) o łącznej powierzchni 2,7 miliona mkw. Należy wspomnieć również o około 500 centrach convenience (poniżej 5,000 m²), które w większości przyjmują formę małych parków handlowych i uzupełniają lokalną ofertę.

Wysyp parków handlowych w Polsce

Jak tłumaczy Mariusz Czerwiak, Starszy Dyrektor, Dział Wynajmu Powierzchni Handlowych, JLL, na ofertę parków handlowych przede wszystkim składają się sklepy spożywcze, najemcy value retailers, kluby fitness, salony RTV – miejsca, w których klienci mogą zaspokoić swoje codzienny potrzeby - wzbogacone ofertą meblową lub konfekcyjną.

- Parki handlowe stały się również celem najemców ze względu na niższe opłaty eksploatacyjne, na które składa się m.in. ochrona obiektu czy oświetlenie parkingu. Ten format natomiast nie zawiera części wspólnych, typowych dla galerii handlowych, co przekłada się na koszty dla najemców. Uproszczeniem byłoby jednocześnie uznać, że oznacza to przewagę parków handlowych nad galeriami, ponieważ galerie handlowe co do zasady mają większą powierzchnię najmu i przyciągają większą ilość klientów - komentuje.

Dyskonty opanowały parki handlowe

Głównym impulsem rozwoju parków handlowych, szczególnie w mniejszych miastach, stał się okres 2020-2021 (zmniejszonej frekwencji w obiektach handlowych w porównaniu do ubiegłych lat), po którym wzrosło zainteresowanie najmem przez najemców dyskontowych, mogących rozwijać swój biznes w znacznie szerszym zakresie aniżeli kiedykolwiek wcześniej. Parki handlowe są z pewnością uzupełnieniem galeryjnej oferty handlowej, szczególnie popularnych ostatnio niewielkich obiektów.

- Na polskim rynku w ciągu kilku ostatnich lat widzieliśmy tendencję do zmniejszania się powierzchni spożywczej, głównie w galeriach handlowych i jednocześnie ograniczoną dostępność tych powierzchni - stąd też popularność dyskontowych formatów oraz ich obecność w parkach handlowych. Oferta sklepów dyskontowych non-food jest ograniczona do kilku silnych marek, lecz zgodnie z ich przeznaczeniem wystarczająca do codziennych zakupów. Do takich formatów wliczają się między innymi: Action, Dealz, KIK, Tedi, Pepco, Takko, Woolworth czy centra chińskie typu Q&Q, La Vita - wymienia Mariusz Czerwiak z JLL.

Jak zauważa, sieci, które dzisiaj funkcjonują na polskim rynku, są rozmieszczone w bardzo różnych konfiguracjach obok siebie. Operatorzy dyskontowi non-food mogą działać w swoim bliskim sąsiedztwie, niemalże w dowolnej konfiguracji. Jeżeli zaś chodzi o dyskonty spożywcze to na jeden park handlowy przypada jeden najemca spożywczy i ewentualnie jeden DIY, a pozostali najemcy są uzupełnieniem tej oferty.

W Polsce funkcjonuje około 220 parków handlowych

Maciej Kotowski, Dyrektor, Dział Badań Rynku i Doradztwa, JLL podaje, że obecnie w Polsce funkcjonuje około 220 parków handlowych (powyżej 5,000 mkw. GLA) o łącznej powierzchni 2,7 miliona mkw.

- Należy wspomnieć również o około 500 centrach convenience (poniżej 5,000 m²), które w większości przyjmują formę małych parków handlowych i uzupełniają lokalną ofertę. To bardzo dynamiczny segment - w porównaniu do końca 2021 r. zasoby retail parków powiększyły się aż o 26%, a convenience o 13%. Co więcej, rynek kontynuuje swój dynamiczny rozwój - w ramach samych parków handlowych w budowie pozostaje około 300,000 mkw. - mówi.

Jak dodaje, w przypadku nowopowstających parków handlowych (i centrów convenience w formie retail parku) obserwowana jest obecnie silna polaryzacja pod względem geograficznym. Nowe inwestycje powstają przede wszystkim w małych i średnich miastach (poniżej 75 tys. mieszkańców) oraz największych aglomeracjach.

- Prawie 50% powierzchni w budowie zasili miasta poniżej 75 tys. mieszkańców - to wypełnianie luki podażowej w tych miejscowościach, gdzie nie istniała do tej pory taka oferta. Około 25% powstającej powierzchni retail parków to największe aglomeracje. W wielu przypadkach to lokalne parki czy centra convenience pojawiające się wraz z rozwojem i suburbanizacją największych miast. Ponadto, deweloperzy i inwestorzy wciąż poszukują nowych możliwości w miastach 100-150 tys. mieszkańców. Niewątpliwie nowe parki handlowe będą pojawiały się w różnych lokalizacjach, które z uwagi na lokalnych charakter tych inwestycji, często wybierane są na podstawie uwarunkowań w mikro-skali (np. nowe osiedla) - podsumowuje Maciej Kotowski.

