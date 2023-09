Jeronimo Martins Group zakłada, że biznes w Kolumbii za 10 lat będzie odpowiadać za 20 proc. sprzedaży grupy - poinformowała grupa w prezentacji.

Ten kraj za 10 lat będzie odpowiadać za 20 proc. sprzedaży właścieciela Biedronki; fot. unsplash Fabio Bracht

Na co stawia Jeronimo Martins Group?

Jeronimo Martins zakłada, że Kolumbia za 10 lat będzie odpowiadać za 20 proc. sprzedaży grupy.

Jak podano, w 2023 roku ten udział ma wynieść 8 proc.



Grupa szacuje, że sprzedaż kolumbijskiej Ary ma wzrosnąć w tym roku do ok. 2,5 mld euro z 1,8 mld euro w ubiegłym roku. Liczba sklepów ma wynieść na koniec roku ok. 1.300 wobec 1.093 sklepów na koniec 2022 roku.

