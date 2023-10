Oszustwa i kradzieże przy kasach samoobsługowych są coraz powszechniejsze, dlatego sieci handlowe prześcigają się we wdrażaniu różnego rodzaju zabezpieczeń. Okazuje się, że jednym z najskuteczniejszych jest prosty trik stosowany od lat.

Kasy samoobsługowe - jak zabiezpieczyć je przed oszustwami?; fot. PAP/Wojciech Pacewicz

Rośnie liczba kradzieży w sklepach

Ponieważ wskaźnik kradzieży w sklepach detalicznych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych stale rośnie, sklepy podejmują szereg środków ostrożności, aby zaradzić narastającemu problemowi, takich jak zabezpieczenia antykradzieżowe na cennych produktach, zamykanie produktów za szklanymi ścianami i wdrażanie robotów zabezpieczających.

Istnieje jednak jedna szczególnie dziwna, ale prosta taktyka, którą wprowadzono w celu ograniczenia kradzieży w sklepach - umieszczanie luster przy kasach samoobsługowych. I są one montowane nie po to, aby klient upewnił się, że dobrze wygląda, ale po to, aby potencjalni złodzieje poczuli się winni - pisze "Daily Mail".

Prawdziwy powód, dla którego przy kasach samoobsługowych zamontowano lustra

Według wielu badań ludzie są znacznie mniej skłonni do zrobienia czegoś złego, gdy widzą siebie w lustrze.

"Ludzie zachowują się zgodnie z oczekiwaniami społecznymi w obecności luster" - wykazało jedno z badań przeprowadzonych w 1976 roku.

"Lustra wpływają na impulsywność, cechę ściśle powiązaną z podejmowaniem decyzji zarówno w sytuacjach społecznych, jak i pozaspołecznych".

Stwierdzono, że ludzie "bardziej skłonni są do współpracy i dostosowywania się do norm społecznych", gdy widzą swoje własne odbicie.

Ludzie są mniej skłonni do kradzieży, jeśli widzą siebie w lustrze

Ponadto od lat na Reddicie ludzie długo dyskutują o obecności lusterek przy kasach samoobsługowych i wiele osób zgodziło się z tą teorią. Uważa, że ​​mają one "zwiększać samoświadomość" i zapobiegać kradzieży.

"Być może klienci Walmartu będą mniej podatni na kradzież, gdy zobaczą ich wizerunek śledzący każdy ich ruch" - napisał jeden z użytkowników Reddit.

"To ogranicza kradzież. A przynajmniej tak powinno być" - zgodziła się kolejna osoba. "Dlatego w pokojach hotelowych jest tak dużo luster."

Jak podaje "Daily Mail", Krajowe Biuro Badań Ekonomicznych podało w tym roku, że od czasu wprowadzenia kas samoobsługowych liczba kradzieży w sklepach wzrosła o 32%.

