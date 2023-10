Włochy to nie tylko pizza i dom takich marek jak Gucci, Prada czy Armani. Włoski rynek e-commerce jest jednym z najbardziej dynamicznych w Europie, oferuje atrakcyjne możliwości dla polskich przedsiębiorców. Warto rozważyć ekspansję na Włochy z kilku kluczowych powodów.





Włoski rynek e-commerce w pigułce

Jak podaje e-Izba, czynnikami napędzającymi rozwój e-rynku są m.in. poprawa infrastruktury dostępu do Internetu i szersza dostępność łączy szerokopasmowych, ogromne rozpowszechnienie smartfonów oraz bezpieczeństwo transakcji. Szacuje się, że sprzedaż detaliczna produktów nieżywnościowych na rynkach europejskich wzrośnie od 2,3 do 4 procent w 2023 roku, a najwyższy wzrost obserwowany będzie we Włoszech, gdzie sprzedaż wyniesie ponad 200 mld euro – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Metapack.

Włoski e-commerce w liczbach

Całkowity obrót e-commerce we Włoszech w 2022 r. wyniósł 75,89 mld euro. Oznacza to przyrost o 18,6 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Warto przy tym zauważyć, że większość tego wzrostu była spowodowana zwyżką cen. Dane te pochodzą z raportu Ecommerce in Italy 2023 firmy Casaleggio Associati, zajmującej się doradztwem w zakresie strategii cyfrowej we Włoszech.

Inflacja, która dotknęła europejskie rynki konsumenckie w 2022 roku, nie oszczędziła też Włoch. Średnia roczna stopa inflacji osiągnęła tu ponad 11 punktów procentowych, niepokojąc konsumentów i zakłócając strategie włoskich detalistów. Jednak ceny online wzrosły mniej niż ogólne ceny we Włoszech. Zgodnie z trendem obserwowanym od 2017 r., witryny e-commerce nieznacznie przyczyniły się do łagodniejszej inflacji.

Jak kupują Włosi?

Obecnie we Włoszech około 37 milionów użytkowników kupuje produkty online i przewiduje się, że liczba ta będzie rosnąć w nadchodzących latach. Dziś penetracja e-commerce we Włoszech sięga 68%, w porównaniu do 83% w Wielkiej Brytanii lub 79% w sąsiedniej Francji. 75% tutejszych e-użytkowników dokonuje obecnie zakupów za pośrednictwem urządzeń mobilnych, osiągając szczyt 90% w niektórych firmach. Również aż 90% z nich szuka opinii, recenzji i większej ilości informacji na temat produktów online przed ich zakupem, w związku z czym CRM odgrywa coraz ważniejszą rolę w kontaktach z klientem.

Tym samym, jak podaje E-Business Consulting, coraz więcej uwagi poświęca się analizie: od potrzeb użytkownika po ruchy konkurencji, strukturyzując działania mające na celu poprawę doświadczenia klienta i lojalności użytkowników. CRM ze spersonalizowaną sztuczną inteligencją jest niczym garnitur szyty na miarę dla klienta i staje się kolejnym mocnym punktem w relacjach B2C. Klient jest zatem coraz częściej w centrum strategii działań e-sklepów, a komunikacja wielokanałowa ma fundamentalne znaczenie.

Miłość do zagranicznych marketplace’ów

W segmencie B2C (business-to-consumer) transgraniczny handel elektroniczny zyskuje na znaczeniu – jak podaje statista.com, udział przychodów generowanych przez zagranicznych sprzedawców internetowych w całkowitej sprzedaży detalicznej online osiągnął w 2022 r. prawie 40%. Chiny są wiodącym rynkiem pochodzenia zakupów transgranicznych, a za nimi plasują się Wielka Brytania i Niemcy.

Niekwestionowanym liderem na włoskim rynku jest działający od 2010 r. Amazon.it z przychodem w wysokości 5,9 mld dolarów w 2021 r. Miejsce drugie należy do amerykańskiego sklepu z odzieżą Shein.com (1,1 mld), trzecie do Zalando.it (801 mln).

Najpopularniejsze segmenty włoskiego e-handlu

Według danych ecommercenews.eu, witryny e-commerce we Włoszech mają wzrosnąć w 2023 roku o 17,3 procent pod względem obrotów. Oczekuje się, że w szczególności takie kategorie jak czas wolny, żywność i moda oraz zdrowie i uroda odnotują największy przyrost obrotów online (odpowiednio 23, 20 i 19%). Z kolei sektor turystyczny wykazał imponujący rozwój w 2022 roku (47%), generując 13,3% całkowitego obrotu e-commerce.

