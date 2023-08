Na Pol’and’Rock Festivalu już po raz 13. stanął rockowy sklep Lidl Polska, który był otwarty nieprzerwanie przez 120 godzin. Rockową Wyspę Lidla odwiedziło ponad 115 000 osób – to mniej więcej tyle, ile mieszkańców ma Gorzów Wielkopolski.

Na Pol’and’Rock Festivalu już po raz 13. stanął rockowy sklep Lidl Polska; fot. mat.pras.

Lidl na Pol’and’Rock Festivalu

Lidl’n’Rock, czyli Rockowa Wyspa Lidla w liczbach:

- sklep odwiedziło 115 tys. klientów,

- sprzedano 51 300 kajzerek,

- najpopularniejszym owocem okazały się banany – kupiono ich ponad 5000 kg!

- w projekt na miejscu angażowało się ponad 350 osób,

- sklep działał nieprzerwanie przez 120 godzin.

Lidl działa na Pol’and’Rock Festivalu od 13 lat, a najwierniejsze osoby pracowały w rockowym sklepie Lidla już po raz ósmy.

Lidl funkcjonował nieprzerwanie przez 120 godzin

Pol’and’Rock Festival rozpoczął się w tym roku w czwartek, 3 sierpnia i trwał do soboty, 5 sierpnia. Sklep Lidl Polska był otwarty dla festiwalowiczów od wtorku, 1 sierpnia od godz. 12:00, do niedzieli, 6 sierpnia, również do godz. 12:00. Oznacza to, że sklep funkcjonował nieprzerwanie przez 120 godzin.

Lidl na Pol’and’Rock Festival - oferta sklepu

W rockowym sklepie Lidla klienci mogli kupić soki Solevita, lodowe rożki Ballino, pieczywo z Piekarni w sercu Lidla, owoce i warzywa z Ryneczku Lidla, słodycze, chipsy, słone przekąski Alesto, a także nabiał marki Pilos i kabanosy Pikok.

Oprócz artykułów spożywczych w sklepie można było zakupić akcesoria biwakowe, m.in. apteczki, ręczniki, maty, śpiwory, klapki czy podstawowe elementy odzieży.

