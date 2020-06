Tesco: Na razie sklepy funkcjonują bez zmian

Prezes Pekpolu: Przejęcie sklepów Tesco przez Netto to odważny, ale dobrze przemyślany ruch

Handlowy czwartek: Tesco przejęte przez Netto. Co się zmieni na rynku handlowym?

Jak dotąd pracodawca nie zaprosił związków zawodowych do rozmów na temat przejęcia i nie podał informacji, co stanie się z 19 lokalizacjami, które nie zostały objętych sprzedażą.

18 czerwca Tesco poinformowało o sprzedaży swojego biznesu w Polsce firmie Salling Group A/S. Transakcja na razie podlega zatwierdzeniu przez organy monopolowe i obejmuje 301 sklepów, centra dystrybucji i główną siedzibę.

