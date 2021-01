Tesco na warszawskich Kabatach może iść do rozbiórki. Jest zgoda

Istniejący na Kabatach od ponad 20 lat pawilon handlowy wybudowany został w 1999 roku dla sieci handlowej Hit, przejętej w 2002 roku przez Tesco. Nowy właściciel 4,5 hektarowej działki, położonej w atrakcyjnej części Ursynowa, planuje w ciągu kilku lat postawienie na niej kompleksu usługowo-mieszkaniowego.

Deweloper Echo Investment we wrześniu ubiegłego roku przedstawił koncepcję lokalnego centrum z biurami, mieszkaniami, restauracjami i częścią handlowo-usługową. Deweloper - znany z projektów rewitalizacji takich terenów jak Browary Warszawskie w stolicy czy zabudowań po fabryce Scheiblera w Łodzi (inwestycja o nazwie Fuzja) - już w październiku tego roku chciałby zacząć budowę mieszkań, ale główną sprawą jest tu decyzja środowiskowa. Pozwolenie na rozbiórkę budynku ważne jest trzy lata.

W ubiegłym roku sklepy sieci Tesco przejęła duńska sieć Netto i wkrótce przystąpi do rebrandingu. Netto będzie też prowadziło swój sklep w planowanym przez Echo kabackim kompleksie usługowo-mieszkaniowym. Wraz z nabyciem sieci Tesco kupiła ona prawo do pierwszeństwa na zorganizowanie przyszłego sklepu spożywczego na terenie inwestycji. Będzie to sklep znacznie mniejszy od hipermarketu i zlokalizowany zostanie pod ziemią, na poziomie stacji metra.