Tesco nie zrezygnuje z dyskontów

Tesco zapowiedziało, że ​​chce, aby Jack's przejął pusty sklep po Mothercare w Kingston, Hull, w północnej Anglii.

Dyrektor generalny Tesco, Dave Lewis, wprowadził format Jack's, nazwany na cześć założyciela Tesco, Jacka Cohena, we wrześniu 2018 r.

Sklep naśladował politykę niemieckich dyskontów, koncentrując się na prostocie i markach własnych, aby utrzymać koszty i ceny na niskim poziomie - ta strategia pozwoliła Aldiemu i Lidlowi zdobyć 13,6 proc. brytyjskiego rynku spożywczego w porównaniu z 26,9 proc. Tesco.

Ale wzrost sieci Jack's był powolny, a wątpliwości co do przyszłości formatu podsycono we wrześniu ubiegłego roku, kiedy sklep w Rawtenstall w północno-zachodniej Anglii został zamknięty i zamieniony z powrotem w Tesco.

Lewis ma odejść z Tesco w październiku br., po sześciu latach na stanowisku CEO, a jego następcą zostanie Ken Murphy, były dyrektor wykonawczy Walgreens Boots Alliance.