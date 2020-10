Tesco: Opakowania zbiorcze i prozdrowotne produkty. Pandemia zmieniła zachowania zakupowe (badanie)

PIH: Niemal puste sklepy przez dwie godziny dziennie to straty finansowe dla branży

Klienci w czasie pandemii znacząco zmienili swoje zachowania zakupowe - m.in. w ciągu ostatnich 6 miesięcy aż 70% Polaków przynajmniej raz w miesiącu zdecydowało się na zakup produktów spożywczych w opakowaniach zbiorczych - wynika z badania firmy SW Research wykonanego na zlecenie Tesco Polska.

Zapytani o to, jakie produkty kupują w tzw. wielopakach, respondenci wskazywali nie tylko napoje i artykuły suche, takie jak mąka, cukier czy sól, ale również słodycze i bułki do odpieku we własnym piekarniku – na ich zakup w większych ilościach zdecydowało się w ciągu ostatnich kilku miesięcy kolejno 23% i 15% badanych.

Większa popularność artykułów spożywczych w opakowaniach zbiorczych, a także żywności pakowanej, w tym paczkowanego pieczywa, mięsa, wędlin czy serów i produktów mrożonych, to w głównej mierze efekt lepszego planowania zarówno samych posiłków, jak i zakupów.

Jak wskazują badania, w związku z pandemią ponad 50% Polaków planuje posiłki i zakupy spożywcze dokładniej i z większym wyprzedzeniem niż robiło to wcześniej. Nie bez wpływu pozostaje także ograniczenie wizyt w lokalach gastronomicznych i co za tym idzie, częstsze przygotowywanie posiłków w domach.

Takie podejście ze strony konsumentów znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży poszczególnych produktów i formatów. Przykładowo, sprzedaż pakowanych po kilka sztuk bułek

do odpieku w okresie marzec – maj wzrosła w Tesco o 14,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym,

a w samym tylko lipcu sprzedaż lodów w formacie multipak osiągnęła wynik aż o 51% lepszy

niż w analogicznym okresie roku 2019.

W odpowiedzi na potrzeby klientów i z myślą o ich wygodzie Tesco prowadzi sprzedaż wielu produktów w opakowaniach zbiorczych, także tych pierwszej potrzeby, jak np. pieczywo. W sklepach sieci w formie wielopaków dostępne są m.in. wysokiej jakości, niezawierające spulchniaczy i chemicznych dodatków, paczkowane bułki do odpieku własnego, napoje czy różnego rodzaju słodycze, w tym wafelki, ciastka i batoniki.