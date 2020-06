Tesco przekazało organizacjom dobroczynnym ponad 20 ton żywności

– Walkę z marnowaniem żywności traktujemy niezwykle poważnie. Od lat nasze sklepy wspierają organizacje społeczne, przekazując produkty żywnościowe. Proces przekazywania nadwyżek żywności to zaangażowanie i praca wielu osób. Zanim żywność trafi do organizacji, musi zostać odpowiednio do tego przygotowana. Każdego dnia pracownicy w naszych sklepach sortują produkty, sprawdzają ich jakość oraz datę przydatności do spożycia. Wszystko trzeba też zważyć, odpowiednio zabezpieczyć i spakować, aby mogło ruszyć w dalszą drogę do potrzebujących. Jesteśmy niezwykle dumni jako zespół, że możemy w ten sposób działać z organizacjami charytatywnymi – podkreśla Mariusz Koczara, kierownik sklepu Tesco w Krakowie.

W każdym tygodniu Tesco przekazuje do organizacji dobroczynnych około 40 ton produktów, co pozwala na przygotowanie ponad 95 tysięcy posiłków. W kwietniu, w reakcji na trudną sytuację związaną z pandemią, Tesco postanowiło przekazać organizacjom dobroczynnym, z którymi współpracuje, specjalną dodatkową darowiznę produktów – w sumie ponad 20 ton żywności.

Dystrybucja takiej liczby produktów odbyła się przy ogromnym wsparciu zespołów w centrach dystrybucji Tesco – ponad 50 palet produktów trafiło do organizacji charytatywnych w całej Polsce.

– W okresie pandemii mamy jeszcze więcej pracy niż dotychczas. Gwałtownie wzrasta liczba osób bezwarunkowo potrzebujących pomocy, a zapotrzebowanie na wsparcie żywnościowe jest dużo większe. Dzięki dodatkowej darowiźnie produktów żywnościowych będziemy mogli nieść pomoc jeszcze większej liczbie osób, których nie stać obecnie na zakup jedzenia – komentuje Justyna Liptak, Koordynator projektów edukacyjnych i społecznych z Banku Żywności w Krakowie.

Żywność, która trafia do magazynów Banków Żywności, jest sortowana oraz pakowana przez wolontariuszy, aby finalnie dotrzeć do lokalnych organizacji, które pomagają osobom potrzebującym. Rocznie Banki Żywności przekazują pomoc żywnościową do około 3500 takich organizacji.

