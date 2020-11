Tesco szykuje się do Black Friday

– Black Friday na stałe wpisał się w polski krajobraz handlu i co roku koniec listopada to czas ciekawych akcji marketingowych i promocji. W Tesco przygotowaliśmy szereg rabatów do nawet -50%, dzięki którym przedświąteczne zakupy będą bardziej korzystne cenowo. Wśród przecenionych produktów klienci znajdą m.in. zabawki, ubrania i artykuły do domu. Najbardziej zyskają uczestnicy programu Clubcard, którzy niezależnie od obowiązujących zniżek, będą mogli obniżyć koszt całych swoich zakupów o dodatkowe 10% - mówi Patrycja Zabierowska, Menedżerka Działu Marketingu Tesco Polska.

- Rabaty z okazji Czarnego Piątku to jednak nie wszystko, co przygotowaliśmy dla naszych klientów w tym roku. Zachęcamy do bieżącego śledzenia naszej oferty - w okresie przedświątecznym nie zabraknie u nas wyjątkowych promocji - dodaje.

Atrakcyjne rabaty przewidziane są dla posiadaczy karty Clubcard, którzy co tydzień mogą korzystać ze specjalnych ofert. Wszyscy zainteresowani dołączeniem do Klubu Clubcard mogą wygodnie to zrobić przez internet, rejestrując się na stronie https://tesco.pl/clubcard/dolacz/ lub poprzez złożenie wniosku o kartę w punkcie obsługi klienta w wybranych sklepach Tesco.

Tesco przypomina, że wszystkie sklepy sieci – również te zlokalizowane w galeriach handlowych – pozostają otwarte i spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa w czasie pandemii. Od momentu pojawienia się koronawirusa w Polsce Tesco wprowadziło szereg procedur i wytycznych związanych z minimalizowaniem ryzyka zakażenia na terenie swoich sklepów.

By zakupy w Tesco były bezpieczniejsze dla klientów i personelu, sklepy są wyposażone m.in. w osłony kas i wieże higieniczne do sterylizacji rąk. Wózki i koszyki są na bieżąco dezynfekowane, a klienci mają możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych. Szerokie alejki sklepowe z oznaczeniami ułatwiającymi zachowanie wymaganego dystansu wspierają poczucie bezpieczeństwa odwiedzających.