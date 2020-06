Tesco w obliczu buntu akcjonariuszy. Powodem wysokość premii prezesa

Szef Tesco, Dave Lewis, ma otrzymać roczny pakiet wynagrodzeń w wysokości 6,42 mln funtów (ok. 33 mln zł). Akcjonariusze spółki mają poważne zastrzeżenia co do wysokości tej premii. Brytyjskie media donoszą, że wśród akcjonariuszy szykuje się bunt.