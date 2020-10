Tesco w Polsce: 78 mln funtów straty po I półroczu 2020/21

Sprzedaż w Polsce spadła o 38,3% według aktualnych kursów wymiany oraz o 36,8% przy stałym kursie, co było skutkiem między innymi zamykania sklepów i przejścia na model dwuformatowy.

Tesco podało, że poza 165 mln funtów ze sprzedaży operacji w Polsce, grupa spodziewa się dodatkowego wpływu w wysokości ok. 140 mln funtów ze sprzedaży pozostałych nieruchomości w naszym kraju.

- Sprzedaż polskiej firmy do Salling Group A/S, uzgodniona w czerwcu, przyczyni się do pozyskania wpływów pieniężnych netto w wysokości ok. 165 mln GBP. Zakończenie transakcji spodziewane wiosną 2021 r. Spodziewane są ponadto dodatkowe wpływy w wysokości ok. 140 mln GBP ze sprzedaży pozostałych nieruchomości w 2021 r . – czytamy w raporcie Tesco.

Więcej w dlahandlu.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.