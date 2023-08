Jak informuje portal, Tesco w Wielkiej Brytanii wprowadziło 20% obniżkę - równą wysokości podatku VAT - na wszystkie modele majtek menstruacyjnych.

Paczka trzech par majtek zostanie obniżona z 18 funtów do 14,40 funta, podczas gdy pojedyncza para teraz będzie kosztować 6 funtów zamiast 7,50 funta. Ten krok nastąpił po tym, jak Tesco dołączyło do kampanii: "Mówmy nie dla podatku od majtek", prowadzonej przez M&S oraz markę bielizny okresowej Wuka, wzywając rząd do ponownej klasyfikacji majtek menstruacyjnych jako produktów okresowych, aby mogły być zwolnione z VAT. Obecnie są one oznaczane jako odzież - pisze portal.