Testy na obecność koronawirusa w e-sklepie Lidla

Testy w kierunku SARS-CoV-2 na obecność antygenu koronawirusa oraz na przeciwciała powróciły do sprzedaży online na Lidl.pl

Testy na obecność koronawirusa w e-sklepie Lidla, fot. shutterstock

- Zbliżające się święta to czas, który każdy z nas pragnie spędzić w gronie rodziny oraz z przyjaciółmi. W dodatku przygotowania do świąt sprawiają, że częściej przebywamy w zatłoczonych miejscach. Tym bardziej warto w tym czasie pamiętać o zachowaniu ostrożności i bezpieczeństwie – swoim oraz innych. Jest to ważne zwłaszcza w dobie pandemii. Dlatego zanim ruszymy na poszukiwanie prezentów, warto zrobić test w domowym zaciszu i zweryfikować ewentualne zakażenie koronawirusem - przekonuje sieć Lidl.

Testy w kierunku SARS-CoV-2: na obecność antygenu koronawirusa oraz na przeciwciała powróciły do sprzedaży online na Lidl.pl oraz są niezmiennie dostępne w sklepach stacjonarnych Lidl Polska.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Więcej w dlahandlu.pl