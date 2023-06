Polska jest pierwszym rynkiem, na którym sklep Auchan Go został w pełni otwarty dla konsumentów, po udanych testach konceptu przeprowadzonych we Francji.

Sieć Auchan Polska uruchomiła w Warszawie pierwszy w pełni autonomiczny sklep innowacyjnego konceptu Auchan GO.

Docelowo planowane jest otwarcie 40 placówek tego typu w ciągu najbliższych kilku lat.

Nowy Auchan GO – otwarty w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 29 – to najmniejszy z formatów zakupowych Auchan. Ma powierzchnię 75 mkw.

Zastosowane w sklepie zaawansowane rozwiązania oparte na technologii sztucznej inteligencji zapewnia partner strategiczny projektu – firma Trigo.

Jak zrobić zakupy w bezobsługowym sklepie Auchan Go?

Sieć Auchan Polska uruchomiła w Warszawie pierwszy w pełni autonomiczny sklep innowacyjnego konceptu Auchan GO. Nowy, bezobsługowy sklep czynny 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Oferuje przy tym typową dla sieci urozmaiconą ofertę, także produktów świeżych. Zastosowane w sklepie zaawansowane rozwiązania oparte na technologii sztucznej inteligencji zapewnia partner strategiczny projektu – firma Trigo.

- Auchan GO jest kolejnym rozwiązaniem, które udostępniamy naszym klientom z myślą o zapewnieniu im komfortu i wysoce spersonalizowanych doświadczeń zakupowych – mówi Katarzyna Tokarewicz, dyrektorka ds. Transformacji i Projektów w Auchan Polska. - Stale obserwujemy, jak dynamicznie zmieniają się ich potrzeby, stąd też duża różnorodność oferowanych przez nas ścieżek zakupowych i łączenie rozwiązań cyfrowych z nowymi konceptami sklepów stacjonarnych. W przypadku zastosowanej w Auchan GO platformy Trigo szczególnie cenimy sobie nie tylko jej niezawodność, ale też elastyczność i skalowalność. Jej zaawansowany system pozwala na digitalizowanie i automatyzowanie zarówno małych, jak i większych powierzchni sklepowych, z większą liczbą klientów i dużą różnorodnością asortymentu. Takie podejście wpisuje się w nasze plany, ponieważ nowo otwarty sklep traktujemy jako swego rodzaju laboratorium. Zakładamy, że koncept Auchan GO będzie stale ewoluował odpowiadając na nowe oczekiwania naszych klientów.

- Docelowo planujemy otwarcie 40 placówek tego typu w ciągu najbliższych kilku lat - dodaje.

Nowy format sklepów Auchan

Nowy Auchan GO – otwarty w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 29 – to najmniejszy z formatów zakupowych Auchan. Na powierzchni 75 mkw. szybkie i komfortowe zakupy bez konieczności korzystania z kas może robić równocześnie nawet do 30 klientów. W bogatej asortymentowo ofercie sklepu wśród ponad 1 000 produktów znajdą m.in. przekąski, kanapki, sushi, pieczywo, napoje, nabiał, sery, mrożonki, produkty BIO, artykuły garmażeryjne, a także przemysłowe. Na uwagę zasługuje oferta produktów świeżych – mięs, wędlin oraz owoców. W nowym Auchan GO kupić można także świeżo zaparzoną kawę. Ponad 40% oferty sklepu to produkty marek własnych Auchan, w tym cenionych przez klientów produktów z logo Pewni Dobrego.

Jak zrobić zakupy w Auchan Go?

Aby rozpocząć zakupy w Auchan Go wystarczy zarejestrować swój numer telefonu i wczytać kartę płatniczą. Każdy z klientów może to zrobić w swobodny i bezpieczny sposób dzięki zastosowaniu przed wejściem tzw. śluzy, w której ustawiony jest terminal.

Auchan Go

Zainstalowany w sklepie zaawansowany system Easy OutTM Trigo wykorzystuje specjalistyczne kamery wizyjne wraz z czujnikami wyposażonych w wagi półek. Działając z dużą precyzją identyfikuje ruchy każdego z klientów i automatycznie liczy zebrane z półek produkty (odliczając te odkładane z powrotem), generując ich cyfrowe koszyki zakupowy w czasie rzeczywistym. Płatność realizowana jest automatycznie tuż po wyjściu klienta ze sklepu, wraz z przesłaniem na jego telefon cyfrowego paragonu.

Co ważne, wprowadzone rozwiązanie gwarantuje klientom pełną ochronę ich prywatności, zgodnie z polityką RODO. System nie identyfikuje klientów i nie zapamiętuje obrazu, żadne dane biometryczne ani dane dotyczące rozpoznawania twarzy nie są gromadzone ani analizowane przez system.

Nowe technologie w sklepach Auchan Go

Ogromnie nas cieszy uruchomienie w Polsce pierwszego sklepu Auchan wspomaganego technologią Trigo – mówi Michael Gabay, współzałożyciel i CEO Trigo. - Auchan to poważny, zorientowany na rozwiązania przyszłości gracz branży retail. Zainaugurowany właśnie na polskim rynku nowy koncept sklepu to znaczący postęp w oferowaniu innowacyjnych opcji płatniczych i nowych doświadczeń zakupowych klienta. Wykorzystane w nim najnowocześniejsze rozwiązania zapewniają zarówno bezproblemowe płatności kartami zbliżeniowymi, jak i dużą wygodę oraz płynność i intuicyjność procesu zakupowego. Wierzymy, że dla Auchan będzie to innowacyjne i efektywne narzędzie, pozwalające w jeszcze lepszy sposób odpowiadać na potrzeby klientów sieci i wzmacniać potencjał biznesu firmy - dodaje.

Opracowana przez Trigo cyfrowa platforma z silnikiem 3D – z możliwością elastycznego dostosowywania rozwiązań do różnych formatów, powierzchni, a także charakteru oferty sklepów – zapewniła firmie wiodącą pozycję na rynku europejskim, jako zaufanego dostawcy rozwiązań technologicznych na miarę handlu przyszłości.

