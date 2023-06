Monsieur Cuisine Smart już wkrótce pojawi się w promocji Lidl Polska. Nowa cena sprawi, że jego główny konkurent, Thermomix, będzie od niego aż 3x droższy.

Lidl z dużą obniżką Monsieur Cuisine Smart; fot. mat.pras.

Monsieur Cuisine Smart w promocji w Lidlu

W najnowszej gazetce Lidl Polska, obowiązującej od 12 czerwca, pojawiła się zapowiedź promocji na Monsieur Cuisine Smart. Do 14 czerwca, ma on być dostępny za 1999 zł z kuponem w aplikacji Lidl Plus, czyli najtaniej w historii Lidla. To o 500 zł taniej od standardowej ceny.

Promocja oznacza, że Monsieur Cuisine Smart będzie dostępny niemal 3x taniej od swojego głównego rywala.

Ile kosztuje Thermomix?

Thermomix to robot kuchenny, który budzi niesamowite emocje - m.in. za sprawą swojej ceny. Od 6 lutego za ten kultowy sprzęt trzeba zapłacić więcej, a mianowicie 5999 zł.

Aby uczcić swoje 140-lecie firma Vorwerk przygotowała wersję specjalną swojego słynnego urządzenia - jubileuszową edycję limitowaną urządzenia Thermomix TM6 dostępną w ograniczonym czasie.

Oryginalna faktura obudowy urządzenia, nawiązująca do szlifu kamieni szlachetnych i współgrający z nią nowy, szampański odcień metalicznych detali (jak logo, pokrętło, uchwyt, elementy wentylacyjne) sprawiają, że urządzenie z limitowanej wersji zachwyci nie tylko wiernych klientów Thermomix, ale też miłośników designu oraz osoby szukające nietypowych rozwiązań w wnętrzach.

Mimo że wyjątkowe jubileuszowe urządzenie Thermomix® TM6 dostępne jest w ofercie limitowanej to jego cena jest taka sama jak urządzenia w białej obudowie.

