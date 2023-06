Handel

Thermomix 3 razy droższy. Lidl z historyczną obniżką słynnego sprzętu

Autor: oprac. PP

Data: 08-06-2023, 10:38

Monsieur Cuisine Smart już wkrótce pojawi się w promocji Lidl Polska. Nowa cena sprawi, że jego główny konkurent, Thermomix, będzie od niego aż 3x droższy.

Lidl z dużą obniżką Monsieur Cuisine Smart; fot. mat.pras.

Monsieur Cuisine Smart w promocji w Lidlu

W najnowszej gazetce Lidl Polska, obowiązującej od 12 czerwca, pojawiła się zapowiedź promocji na Monsieur Cuisine Smart. Do 14 czerwca, ma on być dostępny za 1999 zł z kuponem w aplikacji Lidl Plus, czyli najtaniej w historii Lidla. To o 500 zł taniej od standardowej ceny.