Tłusty Czwartek: Biedronka oferuje darmowe pączki z dostawą zakupów w 15 minut

W tym roku w Biedronce najtańszego pączka można kupić już za 29 groszy. Dodatkowo każdy klient, który skorzysta z ekspresowej dostawy BIEK w tłusty czwartek tj. 24.02 otrzyma darmowego pączka.

Autor: AK

Data: 23-02-2022, 10:34

Biedronka przygotowała specjalną ofertę na Tłusty Czwartek/ fot. biedronka.pl

Tłusty czwartek to jeden z najsłodszych dni w roku, kiedy – zgodnie z tradycją – dozwolone jest objadanie się. Polacy uwielbiają pączki, co dosadnie potwierdzają liczby. W ubiegłym roku klienci kupili w sklepach sieci Biedronka aż 31 milionów sztuk pączków oraz donutów. To aż milion sztuk więcej niż w roku poprzedzającym.

Biedronka w tegorocznej ofercie ma 18 rodzajów tłustoczwartkowych produktów: od pączków z marmoladą, nadzieniem waniliowym i orzechowym, po donuty z posypką.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Aby każdy znalazł coś dla siebie, sieć Biedronka przygotowała w tym roku jeszcze bogatszą ofertę słodkości na tłusty czwartek. Wśród nich pojawią się oczywiście tradycyjne pączki z marmoladą, specjalnie przygotowane na tę okazję, których zawartość nadzienia stanowi aż 25%. Nie mają dodatku substancji konserwujących i barwników, a do ich przygotowania użyto wyłącznie naturalnych aromatów – mówi Michał Kanczukowski, dyrektor kategorii w sieci Biedronka, odpowiedzialny za ofertę pączków.

Poza tradycyjnymi pączkami z marmoladą, w Biedronce znaleźć można także pączki z nadzieniem o smaku róży, wiśni, agrestu, truskawki czy maliny, posypane migdałami, skórką pomarańczy lub malinami i białą czekoladą. W specjalnej czwartkowej promocji dostępne są one w cenie 1,99 zł za sztukę.

Smakiem pączka można cieszyć się już od 29 groszy za sztukę natomiast cały karton 12 sztuk można kupić za 3,49 zł. Dla poszukiwaczy innego rodzaju słodkości Biedronka oferuje tradycyjne faworki z cukrem za 5,69 zł za opakowanie.

W sklepach sieci Biedronka z okazji tłustego czwartku pojawiły się także pozycje dla klientów, którzy chcą spróbować pączków popularnych po drugiej stronie Atlantyku czyli donutów. Amerykańskie donuty WW z czekoladą E. Wedel, donuty z dodatkiem Haribo Chamallows czy te z nadzieniem o smaku porzeczki i maliny oraz kolorową posypką to tylko niektóre smaki dostępne w tegorocznej ofercie. Wszystkie donuty dostępne są w promocji 8+4 gratis. Przy zakupie 12 sztuk dowolnych donutów na jednym paragonie klienci otrzymają rabat o wartości 4 najtańszych z nich.