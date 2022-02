Tłusty Czwartek: Lidl oferuje wegańskie pączki i warzywne donuty. A ceny?

Tłusty Czwartek w sklepach Lidl Polska zapowiada się słodko. W tym roku oprócz klasycznych propozycji, sieć zaskoczy klientów pączkiem wegańskim, czy donutami o smaku zielonej herbaty, dyni, buraka lub marchwi. Oferta będzie dostępna we wszystkich sklepach Lidl Polska od poniedziałku, 21.02. Znane są już ceny.

Autor: AK

Data: 22-02-2022, 11:44

W 2022 roku Lidl przygotował na Tłusty Czwartek ofertę szerszą niz klasyczne pączki/ fot. mat. prasowe

Tłusty Czwartek to jeden z ulubionych dni Polaków. Niektórzy wskazują nawet na wyższość tego święta nad przypadającymi w podobnym czasie Walentynkami. Ostatni czwartek karnawału jest doskonałą okazją, by na moment się zapomnieć i zjeść kilka(set) nadprogramowych kalorii. Na ten dzień Lidl przygotował kilka propozycji.

Pączek wegański

Wygląda jak zupełnie klasyczny pączek. Wyróżnia go jednak wykorzystanie roślinnych składników w 100%. W tym roku wegańska propozycja zagości w sklepach Lidl Polska po raz pierwszy. Jeżeli zostanie ciepło przyjęta, sieć nie wyklucza rozwoju tej oferty. Wegański pączek kosztuje 2,27 zł/110 g/1 szt.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Donuty w Lidlu: zielona herbata, dyniowy, buraczany, marchewkowy

Ta propozycja może zaskoczyć, ale także zainteresować wielu klientów. W tym roku Lidl zdecydował się postawić na smaki na pozór nie kojarzące się z pączkami ani żadnymi słodkościami. Okazuje się jednak, że włączanie warzyw oraz popularnej ostatnio zielonej herbaty do deserów, daje zaskakująco pyszne efekty. Co również istotne, donuty te są pieczone (a nie smażone). Koszt jednego donuta to 2,89 zł/1 szt.

Klasyczny pączek z różą, ze skórką pomarańczową

Niezależnie od kuszących nowości Lidl Polska przypomina, że klasyka to podstawa. W ofercie sieci pojawi się pączek ze skórką pomarańczową, lukrem i nadzieniem różanym. To wciąż najbardziej popularny wybór klientów. Cena klasycznego pączka wynosi 2,08 zł/82 g/1 szt. W ofercie dostępne będą także inne smaki, w tym pączek z powidłami śliwkowymi, z ajerkoniakiem lub śmietanką.

Pączek z nadzieniem wieloowocowym

Kolejna propozycja z podstawowej oferty to pączek z nadzieniem wieloowocowy, posypany cukrem pudrem. Można określić go mianem kultowego, ponieważ figuruje w ofercie Lidla na Tłusty Czwartek już od wielu lat. Oznacza to również, że klienci cenią jego prostą i smaczną formułę. Jest to także najtańsza cenowo propozycja 0,75 zł/65 g/1 szt.

Pączek premium

Pączek premium to połączenie tradycji i nowoczesności. Do wyboru są dwa warianty smakowe – z nadzieniem malinowym i liofilizowanymi truskawkami, w cenie 3,32 zł/125 g/1 szt. oraz – z nadzieniem wiśniowym i pistacjami, 3,80 zł/125 g/1 szt. Ta propozycja może stanowić kompromis dla miłośników tradycyjnych smaków, ale jednocześnie posiada nutę nowości.

Oferta sieci Lidl jest w 2022 roku bardzo szeroka. To ponad 20 różnych wypieków do wyboru. W sprzedaży pojawią się także gniazdka z lukrem, propozycje od znanych producentów takich jak Milka czy E. Wedel, ale także wypieki z mniejszych cukierni – jak choćby nadziewane mini pączki z Cukierni P. Chojecki czy też, wspomniane już donuty warzywne z Cukierni Szabelski. Lidl postawił również na gamę nietuzinkowych donutów, jak np. z piankami marshmallow, a’la Panna Cotta lub z Oreo.

Co więcej, po weekendzie klienci znajdą w aplikacji Lidl Plus specjalny kupon rabatowy – wszystkie donuty 4 + 2 gratis (szczegóły promocji znajdują się w aplikacji Lidl Plus).

Sieć zachęca do zapoznania się z ofertą słodkości od poniedziałku, 21.02 do środy, 23.02 lub do wyczerpania zapasów.