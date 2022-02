Tłusty Czwartek w Aldi: jaką ofertę przygotowała sieć? Opakowanie na słodycze gratis

Czterocyfrowy wzrost osiąga sprzedaż pączków w Aldi w tygodniu, w którym przypada Tłusty Czwartek. Jakie wypieki w tym czasie Polacy kupują najchętniej w sklepach znanej sieci?

Autor: AK

Data: 21-02-2022, 15:38

Aldi przygotowało specjalną ofertę na Tłusty Czwartek 2022/ fot. Unsplash.com

W tym roku Aldi przygotowało bogatą ofertę pączków i innych słodkich wypieków w ramach Tłustego Czwartku. Z analiz sprzedażowych opracowanych przez sieć wynika, że sprzedaż pączków w tym okresie osiąga aż czterocyfrowy wzrost w stosunku do tygodnia poprzedzającego święto.

Aldi przeanalizowało dane sprzedażowe, z których wynika, że w Tłusty Czwartek wzrost sprzedaży szczególnie dotyczy segmentu wypieków słodkich. Najchętniej w tym okresie kupowane są pączki, słodkie rogaliki, nadziewane ciastka i faworki. Natomiast największy wzrost sprzedaży dotyczy oczywiście pączków.

Pączki, ciastka i donuty - ceny

W tym roku w ofercie Aldi na klientów czekać będą różnorodne słodkie wypieki, między innymi podłużny pączek z nadzieniem orzechowym, lukrem i polewą czekoladową, w cenie 1,39zł za sztukę. W ofercie nie zabraknie tradycyjnych pączków z marmoladą oraz nadzieniem adwokatowym. Za jeden z bardziej popularnych pączków z nadzieniem różanym klienci zapłacą w tym roku 1,49zł.

Warto podkreślić, że w tym roku z uwagi na hybrydowe rozwiązania dotyczące form dystrybucji produktów piekarniczych i słodkich wypieków znaczna część sklepów Aldi będzie oferować pączki z lokalnych piekarni, jak to ma miejsce na co dzień, nie tylko z okazji Tłustego Czwartku.

Aldi zadba również o fanów pączków bez nadzienia, w sprzedaży pojawią się donuty z polewą czekoladową za 1,09zł. W stałej ofercie sieć sprzedaje również donouty z nadzieniem truskawkowym. Miłośnicy czekolady znajdą pączki E. Wedel z kremem czekoladowym, dekorowane czekoladą mleczną i płatkami. Uzupełnieniem tradycyjnych zakupów w Tłusty Czwartek będą faworki dekorowane cukrem pudem.

Z myślą o tym, by klienci bezpiecznie mogli dostarczyć pączki do domu, szkoły lub do pracy – do zakupu sieć dołączy pudełko na wypieki gratis.