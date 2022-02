Tłusty Czwartek w Auchan: pączki i donuty w 60 smakach

24 lutego, w Tłusty Czwartek, klienci Auchan będą mogli wybrać pączki i donuty w 60 smakach. Będą to m.in. pączki z nadzieniem wiśniowym, malinowym, wieloowocowym, karmelowym, z powidłami śliwkowymi, z konfitur z dzikiej róży, a także w wersji bez nadzienia.

Auchan na Tłusty Czwartek przygotował aż 60 smaków pączków i donutów/ fot. mat. prasowe

Oprócz różnorodnych smaków, pączki dostępne w sklepach Auchan będą udekorowane cukrem pudrem, lukrem czy płatkami migdałowymi. Gama przysmaków na świętowanie Tłustego Czwartku zawiera także klasyczne faworki, rogale poznańskie, pączka long z nadzieniem o smaku wanilii oraz nowość – boomie o smaku solonego karmelu, cytrynowej maliny lub kakaowej pomarańczy.

Miłośnicy drobnych przekąsek znajdą dla siebie pączki na maślance. W Warszawie i okolicy będzie można także kupić pączki wegańskie.

W tym roku z okazji Tłustego Czwartku sieć dołączyła także do akcji Too Good To Go realizowanej pod hasłem Król Pączuś I Niezmarnowany. Tego dnia każdy, kto korzystając z aplikacji Too Good To Go zamówi w Auchan paczkę Cukiernia-Piekarnia może spodziewać się, że będzie ona zawierała dodatkowe pączki. Dzięki temu klienci będą mieli okazję ratować pączki. Bo najlepsze pączki to te, które wiedzą, że ktoś je zje!