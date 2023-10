- W mojej opinii, Dino nie będzie inwestować we własny e-commerce artykułów spożywczych. Możliwe są natomiast kolejne przejęcia, w celu poszerzenia skali działania. Jako potencjalne cele widziałabym graczy internetowych FMCG o średniej skali działania - mówi nam Dariusz Śmiejkowski, ekspert Polish Market Review (PMR).

17 października Dino Polska poinformowała, że zawarła ze spółką eZebra.pl przedwstępną warunkową umowę sprzedaży udziałów i umowę wspólników, na podstawie której Dino nabędzie 75 proc. udziałów w eZebra.pl. Cena za udziały wyniesie około 61 mln zł.

Dino czwartą największą grupą handlową w Polsce

Jak można scharakteryzować obecną pozycję sieci handlowej Dino Polska w branży retail w naszym kraju, jakie są mocne i słabe strony tej sieci?

Dariusz Śmiejkowski, PMR: Według danych PMR, sieć Dino jest czwartą największą grupą handlową na detalicznym rynku spożywczym w Polsce. Jej przychody netto w 2023 r. mogą przekroczyć 25 mld zł. Mocną stroną jest z pewnością powtarzalny i łatwy do duplikacji model rozwoju – sklepy Dino otwierane są na własnych działkach i według jednego projektu, co pozwala ograniczać koszty ekspansji.

Z drugiej strony, Dino, podobnie jak inne sieci musi liczyć się ze spowolnieniem na rynku detalicznym, co może w średnim okresie wyhamowywać tempo jego ekspansji.

Obecnie Dino w swoim rozwoju przesuwa się z zachodu na wschód, uruchamiając sklepy w województwach, gdzie wcześniej nie było w ogóle obecne i wypełniając białe plamy na mapie Polski. To napędza dynamiczny wzrost przychodów, chociaż także sprzedaż like for like (czyli na istniejącej grupie sklepów) rośnie powyżej inflacji, osiągając w I połowie 2023 r. dynamikę ponad 23%, przy 38% dynamice wzrostu przychodów ogółem.

Dino wchodzi w e-commerce. Jakie są scenariusze po przejęciu eZebra.pl?

Dino wchodzi w obszar e-commerce i tematykę drogeryjną. Jaki ma potencjał do wejścia w te obszary?

Dariusz Śmiejkowski, PMR: Sądzę, że istotnym czynnikiem w decyzjach zarządu Dino jest potrzeba budowy wyceny giełdowej poprzez otwieranie nowych obszarów biznesowych poza obecnym core firmy.

Dino nie miało wcześniej doświadczenia na rynku internetowym. Co więcej, jest najmniej zdigitalizowaną z czołowych sieci spożywczych, która nie posiada własnej aplikacji zakupowej i stawia na raczej tradycyjne kanały komunikacji z klientami. Dlatego też, decydując się na wejście w kanał online, postawiło na współpracę z dużym graczem o uznanej renomie i know how w obszarze sprzedaży online. Dlatego zakup eZebra.pl wydaje się dobrym posunięciem. Ruch ten był w mojej ocenie motywowany przede wszystkim poszukiwaniem nowych obszarów rozwoju, w kontekście wspomnianego wyżej wysycania się możliwości rozwoju sieci sklepów stacjonarnych przy jednoczesnej potrzebie budowy wartości firmy.

Możliwe kolejne przejęcia Dino

Czy to może być pierwszy krok w kierunku dążenia Dino do zaistnienia w kanałach e-commerce? Czy gdyby Dino chciało wejść w e-commerce artykułów spożywczych, miałoby na to warunki?

Dariusz Śmiejkowski, PMR: Sprzedaż internetowa żywności z jednej strony to bardzo wymagająca działalność, niekoniecznie bardzo skalowa obecnie. Z drugiej strony pozwala otwierać różne opcje biznesowe w przyszłości.

Według danych PMR, udział kanału internetowego w rynku spożywczym w Polsce nadal oscyluje około 1%, a udział ten nie ma potencjału znaczącego wzrostu w ciągu najbliższych kilku lat. Sprzedaż produktów świeżych wiąże się z wyzwaniami logistycznymi i rozwija się przede wszystkim w największych polskich miastach, które nie są głównym obszarem działania Dino.

Z drugiej strony, w przypadku paczkowanych produktów spożywczych konkurencja jest duża, w tym segmencie mocno działa także Allegro. Tu rozwój mogłyby wesprzeć mocne i rozpoznawalne marki własne, które również nie są domeną Dino. Dlatego też, w mojej opinii, sieć nie będzie inwestować we własny e-commerce artykułów spożywczych. Możliwe są natomiast kolejne przejęcia, w celu poszerzenia skali działania. Jako potencjalne cele widziałabym graczy internetowych FMCG o średniej skali działania.

