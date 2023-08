Lidl Polska wprowadza do swoich sklepów trzy produkty idealne na zbliżający się wielkimi krokami sezon grzybowy.

Czas na grzybobranie z Lidl Polska; fot. PAP / DPA

Akcesoria dla grzybiarzy w Lidlu

Zbliżający się czwartek, 31 sierpnia, to data, którą warto wpisać w kalendarzu każdego pasjonata grzybobrania. Nowości od Lidla to propozycje, które ułatwią i wzbogacą to fascynujące hobby. Produkty dostępne będą w limitowanych ilościach, dlatego warto pośpieszyć się, by skorzystać z tych unikalnych okazji.

Suszarka do żywności w Lidlu. Jaka cena?

Suszarka do żywności Silvercrest 250 W dostępna jest od 31 sierpnia stacjonarnie w sklepach Lidl Polska. Posiadacze aplikacji Lidl Plus będą mieli okazję nabyć ten niezastąpiony sprzęt za jedyne 99 zł zamiast 149 zł.

Kosz wiklinowy na grzyby w Lidlu

Do przechowywania zebranych skarbów natury sprawdzi się ręcznie robiony kosz wiklinowy od Wikpol.pl. Cena to 74,90 zł.

Nożyk do grzybów Rocktrail w Lidlu

Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym grzybiarzem czy dopiero zaczynasz swoją przygodę, nożyk do grzybów Rocktrail stanie się Twoim nieodzownym towarzyszem. Cena wyniesie 24,99 zł.

