Specustawa covidowa, która przewróciła wiele gałęzi biznesu do góry nogami, najprawdopodobniej – przynajmniej według zapewnień rzecznika Ministerstwa Zdrowia – przestanie obowiązywać od początku kwietnia. Zlikwiduje wyjątki w niedzielnym zatrudnieniu pracowników handlu. Teoretycznie. Co może się zmienić od 1 kwietnia?

Specustawa covidowa przygotowana była, aby zapobiec trudnościom związanym z koronawirusem. Jej regulacje dotyczyły m.in. handlu. Przypomnijmy, że kiedy związki zawodowe i pracownicy handlu domagali się zakazu handlu w niedziele, w lutym 2022 roku zaostrzone zostały przepisy, ale mało kto ich przestrzegał. Zostawiały wiele furtek, m.in. dla handlu. Taką furtką były też przepisy "covidowe".

Specustawa pozwala na handel w niedziele

Według ustawy covidowej pracownicy handlu mogą w niedziele wykonywać „czynności związane z handlem” polegające na "rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby". Sklepy korzystają z tej furtki prawnej do tej pory. Są to największe sieci dyskontowe i sklepy convenience.

Czy po 31 marca, wygaśnięciu tej ustawy, które obiecuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia, pracownicy handlu będą mogli odetchnąć?

Solidarność wątpi

Związkowcy Solidarności mówią jasno: – Sieci na pewno znajdą jakieś inne obejście tego zakazu. Np. Biedronki mimo niehandlowych niedziel pracują jednak w niedziele - sprzątają i zatowarowują sklep – zgodnie z założeniami specustawy covidowej. Zresztą każdy może to sprawdzić. Dostawy towarów z sieci obsługuje także Glovo. Dostarczane są w niedziele i w końcu ktoś wtedy musi je skompletować. Robią to pracownicy Biedronki. Którzy pracują w niedziele – te z zakazem handlu.

- Zakaz handlu w niedziele to fikcja – mówią zgodnie dwaj szefowie lokalnych związków Solidarności. - W wielu małych sklepach, dużych też, które mają za mało pracowników, pracodawcy wymagają pojawiania się w pracy w niedziele. Teraz, w związku z ustawą covidową, sklepy miały możliwość wzywania pracowników do wszystkich prac z wyjątkiem pracy „na kasie”. Pracownik mógł być wezwany do wyłożenia makaronu i umycia podłogi. W sklepach też pojawiły się kasy samoobsługowe. Niektóre sklepy uznały korzystanie z nich bez pomocy obsługi za brak sprzedaży w niedziele. Ale przecież wiadomo, o co chodzi - mówią i nie kryją rozczarowania wskazując kilka sieci convenience.

A w sklepach i tak handlowa niedziela...

- No i trudno nie podejść do klienta i odwrócić się tyłem wynosząc palety towarów kiedy ktoś przychodzi na zakupy do sklepu i czeka. Tak mnie wychowali starzy– mówi pracownica jednej z Żabek na warszawskiej Woli.

Co na zmianę w przepisach, która (chyba) nadchodzi mówią związkowcy? - Mogę to podsumować: „czekaliśmy na to, ale to nic nie zmieni” - mówi jeden z szefów "S".

„Jakby to polskie prawo uszczelnić, to zawsze jednak znajdzie się jakaś furtka” – to chyba najbardziej optymistyczna rzecz, jaką usłyszałam od szefów Solidarności.

Nie pragniemy już ryżu i papieru toaletowego

- Nie ma dziś potrzeby żeby w niedziele rozkładać towar. Nie ma już epidemii. Nikt gwałtownie nie potrzebuje papieru toaletowego, wody, makaronu czy ryżu. To absurd – mówią jednym głosem dwaj szefowie Solidarności.

Z czego w ogóle wynika fakt, że już po pandemii sklepy nadal wykorzystują tę sytuację i ustawę i każą ludziom pracować w niedziele? - To wynika ze złej organizacji, pracowników jest za mało, nie radzą sobie, są źle rozdysponowani. W jednym z dyskontów – nie chce mówić, którym – w sobotę po 21 jest brak towaru, kolejki, puste półki i kartony. Ktoś to musi właśnie przez niedzielę na poniedziałek zapełnić – mówi związkowiec. – To wina zarządzających sklepem, że personel musi w niedzielę sprzątać i zatowarować sklep. To nie powinno mieć miejsca, jest tylko wynikiem żenującego zarządzania i braku pracowników, zbyt wielu klientów na pracownika.

Solidarność: Papieru toaletowego chyba nie brakuje

Solidarność wnioskowała do premiera wiosną w 2022 roku o wykreślenie z ustawy covidowej wyjątków dotyczących handlu. „Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na to pismo” – poinformowali mnie związkowcy. Wniosek był składany do premiera, bo to właśnie on był wnioskodawcą tych covidowych zapisów.

- Cieszymy się, że możliwość wyzysku pracowników skończy się razem z 31 marca. Skończy się przymuszanie pracowników do pracy – mówi szefostwo Solidarności w rozmowie ze mną. Jednocześnie wątpią, że zmiana przepisów zmieni cokolwiek w pracy w handlu. Co sądzą o obowiązujących teraz przepisach? - To było zrobione, kiedy był masowy wykup towaru, pandemia. Nikt dziś już nie musi w niedzielę wykładać makaronu i papieru toaletowego.

