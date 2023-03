Tomasz Biernacki, założyciel, główny akcjonariusz i przewodniczący rady nadzorczej Dino to drugi najbogatszy z Polaków wg Forbesa i jeden z najbardziej tajemniczych biznesmanów w Polsce. W raporcie rocznym Dino za 2022 roku podano o nim kilka istotnych faktów.

Tomasz Biernacki to bardzo "tajemniczy" biznesman; fot. unsplash.com

W czwartek 23 marca br. spółka Dino Polska podała raport za 2022 rok. Dowiadujemy się z niego, że spółka miała 19,8 mld zł przychodów (wzrost o 48,2 proc. rdr), 1,84 mld zł EBITDA (wzrost o 44,6 proc. rdr) i 1,13 mld zł zysku netto (wzrost o 40,6 proc. rdr). Wzrost sprzedaży LFL wyniósł w 2022 r. 28,5 proc.

W ubiegłym roku uruchomione zostały 344 nowe markety Dino. Na dzień 31 grudnia 2022 r. sieć Dino tworzyło 2.156 sklepów (19 proc. więcej rdr) o łącznej powierzchni sali sprzedaży 847.817 m kw.

W raporcie podano także kilka ciekawych faktów o założycielu sieci - Tomaszu Biernackim.

Kim jest Tomasz Biernacki, założyciel Dino?

Tomasz Biernacki jest Przewodniczącym pięcioosobowej Rady Nadzorczej Dino od 2010 roku. Obecna jego kadencja trwa 18 czerwca 2021 r.

Z raportu Dino wynika, że Tomasz Biernacki ma 49 lat.

Zarówno w 2021 r., jak i za 2022 r. Tomasz Biernacki nie otrzymał żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej Dino. Pozostali członkowie RN otrzymali wynagrodzenie w wysokości 82 tys. zł (w jednym przypadku 99,6 tys. zł).

Podobnie jak inni członkowie RN, Tomasz Biernacki nie otrzymuje także wynagrodzenia od spółek zależnych.

Ile akcji Dino jest w posiadaniu Tomasza Biernackiego?

Tomasz Biernacki wraz z podmiotem zależnym posiadają 50 160 000 akcji oraz liczby głosów na walnym zgromadzeniu Dino, co stanowi 51,16% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na WZ.

BT Kapitał Sp. z o.o, podmiot zależny od Tomasza Biernackiego posiada łącznie 160 tys. akcji spółki.

Pozostałe 48,84% akcji Dino Polska znajduje się w wolnym obrocie (free float) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Na datę raportu, według najlepszej wiedzy spółki, posiadaczem akcji Dino, stanowiących – bezpośrednio lub pośrednio – co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, był jedynie Tomasz Biernacki, przewodniczący Rady Nadzorczej Dino Polska - czytamy w raporcie rocznym.

Jak czytamy dalej, spośród członków Rady Nadzorczej akcje Dino posiadali: Tomasz Biernacki, Eryk Bajer (Członek Rady Nadzorczej) – 32 154 akcji (wraz z podmiotem kontrolowanym) oraz Sławomir Jakszuk (Członek Rady Nadzorczej) – 1 600 akcji.

Jak podkreślono, do momentu, do którego Tomasz Biernacki będzie posiadać akcje reprezentujące co najmniej 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu plus jedną akcję, będzie on uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, który jednocześnie będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Tomasz Biernacki - tajemniczy biznesman

Majątek szacuje się na ok. 19,8 mld zł. Jednak niewiele o nim wiadomo, unika mediów, nie rozmawia z dziennikarzami ani obcymi osobami. Nie ma nawet służbowego maila.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl