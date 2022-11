Tomasz Chróstny, UOKiK na FRSiH 2022: Będziemy coraz głębiej wnikać w relacje sieci z dostawcami

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK podczas debaty "Nowy handlowy ład" na FRSiH 2022 wskazał, że aktualna sytuacja gospodarcza nie powoduje optymizmu.

- Wszyscy jesteśmy przekonani o tym, że przed nami trudny czas. Rosnące stopy procentowe, uszczuplone dochody gospodarstw domowych, presja inflacyjna, cena koszyka dóbr podstawowych idzie w górę, ceny energii. To wszystko będzie powodowało ograniczenie inwestycji i wstrzymanie transformacji technologicznej. Będziemy więc mieli do czynienia z luką technologiczną między największymi podmiotami, które stać na te inwestycje, a mniejszymi graczami, którzy nie będą mogli sobie na to pozwolić - dodał.