Tomasz Syller, Wasz Sklep Spar: W 2021 roku chcemy rozwinąć segment mniejszych sklepów

– Jesteśmy w trakcie rozmów z kolejnymi partnerami detalicznymi, których zachęcamy, aby do nas do dołączyli. Jesteśmy przekonani, że inwestycja w Polsce ma dobre, wieloletnie perspektywy. Od początku założyliśmy, że zwróci się ona w okresie długoterminowym i rozumiemy, jakie koszty musimy ponieść, zanim do tego dojdzie. Ekspansja na tak dużym rynku jak Polska wymaga czasu i odpowiednich zasobów. Choć Polska ma w tym momencie mały udział w całościowym wyniku Grupy Spar, to jest to dla nas bardzo ważny rynek ze względu na jego potencjał – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Tomasz Syller, Członek Zarządu, Wasz Sklep Spar.

– Pandemia koronawirusa stała się istotnym czynnikiem, który wpłynął na światową gospodarkę. Większość jej gałęzi, w tym sektor handlowy, ucierpiało. Jednak w porównaniu do tego, co działo się w Europie i na świecie, polski handel wyszedł ze starcia z pandemią obronną ręką. Całościowo sektor spożywczy okazał się być odporny na skutki pandemii i spodziewamy się, że dość szybko się „odbije” – ocenia Syller.

– Już teraz zauważyliśmy, że ruch w mniejszych sklepach jest zadowalający i choć wciąż znajduje się on poniżej poziomu z lat ubiegłych, to wartość koszyka zakupowego w tych placówkach jest znacznie wyższa. Niestety zakładamy, że znacznie dłużej zajmie odbudowanie pozycji centrów handlowych, ponieważ konsumenci mogą obawiać się zakażenia koronawirusem w miejscach o dużym natężeniu ruchu – dodaje.

– W rezultacie pandemii ostrożniej spoglądamy na lokalizacje w centrach handlowych, ale z pewnością ich nie przekreślamy. Z drugiej strony, chcemy rozwinąć segment mniejszych sklepów, prowadzonych w lokalizacjach poza centrami handlowymi przez niezależnych partnerów detalicznych – aktywnie pracujemy nad ekspansją naszej sieci i pozyskiwaniem nowych detalistów – tłumaczy członek zarządu Wasz Sklep Spar.

Podkreśla, że wyniki Grupy Spar pokazały wzrost przychodów o 13,5% do ponad 8 mld dolarów oraz zysku z działalności operacyjnej o 15,6% – do 222 mln dolarów. – To pokazuje, że jesteśmy częścią dużej i silnej grupy, która ma mocną pozycję na wielu rynkach. Dzięki tak dużemu doświadczeniu i wsparciu, wiemy, że możemy w Polsce kontynuować rozwój marki Spar – mówi.