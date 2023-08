Najczęściej kupowaną pizzą w 2023 roku jest margherita, która znalazła się na liście 31,1 proc. paragonów ujętych w badaniu – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Top 10 najczęściej kupowanych rodzajów pizzy, fot. shutterstock

Top 10 najczęściej kupowanych rodzajów pizzy w 2023 roku

Klasyczna margherita czy egzotyczna hawajska: jaki rodzaj pizzy jest ulubionym przysmakiem Polaków? Czy sos czosnkowy jest nieodłącznym elementem zamówienia składanego w pizzeriach? Tego typu informacje znajdują się w najnowszym badaniu sporządzonym na podstawie paragonów dodanych do znanej aplikacji do oszczędzania.

– PanParagon to aplikacja do wyszukiwania promocji i przechowywania paragonów. Dzięki anonimowym danym, które każdego dnia wpływają do naszego systemu mamy możliwość analizy cen poszczególnych produktów czy trendów zakupowych wśród polskich konsumentów. Tym razem postanowiliśmy sprawdzić, jakie są preferencje naszych użytkowników przy wyborze rodzaju pizzy. W tym celu sprawdziliśmy paragony pochodzące z pizzerii z datą zakupu mieszczącą się w okresie od stycznia do lipca 2023 roku – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Dominuje włoska klasyka

Jak się okazuje, najczęściej kupowaną pizzą w 2023 roku jest margherita, która znalazła się na liście aż 31,1 proc. paragonów ujętych w badaniu. Z tym wynikiem klasyczna pizza z sosem pomidorowym, serem mozarella i bazylią zdeklasowała pozostałe pozycje z menu tego rodzaju jedzenia.

Drugie miejsce w rankingu należy natomiast do capricciosy. Pizza z serem mozarella, szynką pieczoną, pieczarkami, pomidorami znajdowała się na 19 proc. dowodów zakupu pochodzących z pizzerii.

– Warto zaznaczyć, że dwie pierwsze pozycje, czyli pizza margherita i capricciosa były obecne na ponad połowie wszystkich paragonów ujętych w badaniu. To ogromna przewaga nad pozostałym pozycjami w rankingu – zauważa Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Na ścisłym podium znajduje się także pizza, której przewodnim składnikiem jest salami. Częstotliwość jej zakupu jest jednak dużo niższa niż poprzedniczek: 9,8 proc. przeanalizowanych paragonów.

Pizza z ostrą kiełbasą pepperoni jest czwartym najpopularniejszym smakiem wśród osób zamawiających tego typu jedzenie. Ten rodzaj pizzy znalazł się na 9,3 proc. paragonów z pizzerii.

Pizza hawajska w TOP 5

Zaskakująca jest wysoka pozycja pizzy hawajskiej, która ze względu na udział słodkiego ananasa w składzie wywołuje wiele kontrowersji. Jednak pomimo wielu przeciwników jest piątą najczęściej kupowaną pizzą w Polsce, która znalazła się na 9,1% paragonów pochodzących z pizzerii.

Pozostałe miejsca w rankingu należą kolejno do pizzy vegetariana (4,8 proc. paragonów), funghi (4,2 proc. paragonów), pizzy serowej (2,6 proc. paragonów), pizzy z kebabem (2,5 proc. paragonów) oraz pizzy mięsnej (2,1 proc. paragonów).

Grafika: materiały prasowe

Eksperci z aplikacji PanParagon przyjrzeli się również dowodom zakupu z innej, typowo polskiej perspektywy.

“Czy jakiś sos do pizzy?”

Pizza z sosem czosnkowym lub pomidorowym, to zdecydowanie polski akcent w restauracjach serwujących tego typu jedzenie. Ale czy faktycznie często sięgamy po takie dodatki?

– Zaledwie 10 proc. dowodów zakupu pochodzących z pizzerii zawierało na swojej liście sos czosnkowy. Jeszcze mniejszą popularnością cieszy się sos pomidorowy, który widoczny był na 4 proc. paragonów ujętych w badaniu. Częstotliwość ich zakupu nie jest zatem wysoka. Warto jednak zauważyć, że część pizzerii w Polsce przy większym zamówieniu oferuje sosy gratis, a takich pozycji próżno szukać na paragonach – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.