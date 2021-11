Topaz rusza ze świąteczną loterią dla klientów

Polska sieć handlowa Topaz wystartowała z najnowszą edycją loterii dla klientów „Zdrap kasę na święta". Loterię, w której pod zdrapkami ukryto prawie 150 tys. zł, przeprowadzi spółka Nofsza.

Topaz rusza ze świąteczną loterią dla klientów, fot. materiały prasowe

Topaz z trzecią loterią

- Organizacja trzeciej już edycji loterii dla sieci Topaz jest wynikiem efektów, które osiągnęliśmy podczas poprzednich działań. Dzięki połączeniu mechanizmów Premium oraz Freemium, czyli możliwości udziału w loterii bez jakichkolwiek kosztów, tj. zakupów w sklepie, uzyskaliśmy dla naszego klienta obrót, który przekroczył całą pulę nagród w poprzedniej loterii - wyjaśnia Adam Czyż, CEO Nofsza.

Topaz: Loteria bez wymogu dokonania zakupów

- Święta Bożego Narodzenia to świetna okazja do dodatkowej aktywizacji naszych konsumentów oraz obdarowania ich prezentami. Dlatego też zależało nam na wykorzystaniu modelu, który pozwoli na wzięcie udziału w loterii bez wymogu dokonania zakupów. Nasze doświadczenie pokazuje, że dla klienta równie atrakcyjna jest możliwość wygrania 1000 zł co tydzień czy 3000 co miesiąc, jak również talonów o wartości kilkudziesięciu złotych do wykorzystania w naszych sklepach - mówi Mateusz Orzełowski, dyrektor marketingu Topaz.

Nofsza sp. z o.o. odpowiada za organizację loterii oraz opracowanie jej mechanizmu, Eura7 za techniczne wdrożenie. Koncepcja kreatywna została przygotowana przez dział marketingu Topaz.